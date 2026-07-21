España desbanca a Argentina y vuelve a liderar el ranking FIFA

Los jugadores de España celebran en Madrid un día después de ganar su segundo título mundial tras una victoria por 1-0 contra Argentina.

España volvió a ocupar el primer puesto del ranking FIFA después de conquistar el Mundial 2026 con su victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey. La conquista del título permitió a La Roja recuperar un liderato que había perdido en abril y desplazar a la Albiceleste al segundo lugar de la clasificación.

La selección española alcanzó los 1.995,88 puntos, mientras que Argentina quedó con 1.970,37 unidades, una diferencia de 25 puntos entre ambas. Francia mantuvo la tercera posición y completó el podio de la clasificación publicada por la FIFA tras el cierre de la Copa del Mundo.

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Los cambios que dejó el Mundial 2026 en el ranking FIFA

El torneo también modificó el panorama del Top 10. México escaló cuatro posiciones para ubicarse en el décimo lugar y regresó al grupo de las diez mejores selecciones, mientras que Alemania salió de esa zona después de caer dos puestos tras su eliminación en los dieciseisavos de final.

Brasil, Marruecos y Bélgica mejoraron una posición en la clasificación, mientras que Portugal descendió dos lugares y Países Bajos perdió una plaza respecto a la última actualización del ranking.

Entre los mayores beneficiados por su desempeño en el Mundial destacaron Suiza y Noruega. Los suizos avanzaron cinco puestos hasta el decimocuarto lugar, mientras que Noruega protagonizó uno de los mayores ascensos al subir doce posiciones y situarse en el puesto 19, su mejor ubicación desde 2011.

Cabo Verde también capitalizó su histórica participación en la Copa del Mundo al ascender tres lugares hasta la posición 64, después de alcanzar los dieciseisavos de final en su debut mundialista.

En el otro extremo de la clasificación, Túnez sufrió la caída más pronunciada tras perder doce posiciones y descender al puesto 57 luego de un torneo marcado por malos resultados e incluso un cambio de seleccionador. Panamá, Uzbekistán y Jordania también registraron importantes retrocesos, con una pérdida de diez lugares cada uno tras su discreta actuación en el Mundial.

FUENTE: AFP