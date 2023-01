El próximo Clásico Mundial de Béisbol contará con 20 selecciones, pero la novena de Venezuela no tendrá a una de sus mas grandes estrellas del momento, sí Ronald Acuña Jr. , debido a los permisos otorgados por las organizaciones de las Grandes Ligas .

Acuña Jr ., jardinero de los Bravos de Atlanta, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró su molestia contra las Grandes Ligas porque el pelotero apuntó que no tiene permiso para representar a su país en el Clásico Mundial .

“Tengo una duda, yo como venezolano quiero jugar y representar a mi país en el WBC. Si la MLB es el organizador del evento ¿por qué unos peloteros tienen permiso y otros no? (yo soy uno)”, escribió Acuña.

https://twitter.com/DanielAlvarezEE/status/1613569761907990530 Preocupante esto que dice Ronald Acuña Jr. en su cuenta de Instagram con respecto al @WBCBaseball. pic.twitter.com/zQohDEAzML — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) January 12, 2023

La historia fue borrada por Acuña, a escasos momentos de haberla publicado. Sin embargo, una captura de pantalla se hicieron eco de la información.

Esto causó una gran interrogante: ¿Por qué Acuña no tendría permiso para representar a Venezuela, pero los Estados Unidos cuenta con la mayoría de estrellas que se apuntaron?

Aunque los Bravos de Atlanta no argumentaron nada aún sobre la situación de Acuña, el mánager de Venezuela, Omar López dio a conocer la posible razón.

https://twitter.com/VicenVasquez/status/1613694157603704832 Omar López dice en IVC que el futuro de la participación de Ronald Acuña Jr. todavía no está definido.



"El Gerente General (de Atlanta) está preocupado por su rodilla y quiere evaluarlo. Ahí yo tengo tiempo para negociar", dijo Omar López. — Vicente Vásquez (@VicenVasquez) January 13, 2023

López explicó que esta posibilidad existe, debido a que jugadores que sufrieron lesiones graves o están en un proceso de recuperación, son ingresados por sus equipos en una lista que evitaría su participación en el torneo.

"El equipo tiene toda la potestad de colocarlo en esta lista, por tanto es la prohibición de este jugador", destacó López a IVC en el caso de Acuña Jr., que también aplica para Willson Contreras a pedido de los Cardenales de San Luis, quien días atrás anunció su exclusión para el WBC.

Según los informes, en septiembre, Ronald Acuña Jr se comprometió a jugar para el equipo de Venezuela. Si Atlanta realmente está detrás de la decisión de mantener a su toletero en Florida para los entrenamientos de primavera, el jugador no tiene opción. El jardinero ya se rompió el ligamento cruzado anterior en 2021 y solo jugó 82 juegos, a pesar de que los Bravos ganaron la Serie Mundial.

Con el Clásico Mundial de Béisbol justo antes de que comience la campaña de 2023, muchos equipo de béisbol no se arriesgarán cuando se trata de jugadores estrella. Otros que se espera que participen en la escuadra venezolana son Miguel Cabrera, José Altuve y Luis Arraez. No hay duda de que estarán decepcionados de no tener a Acuña Jr, pero probablemente sea lo mejor en cuanto a las aspiraciones de Atlanta para la próxima temporada. Lo peor que puede pasar es que se vaya de internacional y sufra una lesión que le reste disponibilidad en el programa.

López por su parte, no quiere alegrar o entristecer más el rumbo del jugador nacido en La Sabana, pero se siente esperanzado en que es posible llegar a algún tipo de negociación para poder asegurar la participación de ambos. "Aun no hemos recibido la negativa de MLB o alguna organización, pero en caso de que suceda tenemos este escenario", recalcó.

El tiempo de espera para saber si Venezuela contará con Acuña o Contreras en su roster preliminar, será a finales de febrero.

"Todavía no tenemos una decisión sobre los jugadores y su aprobación o prohibición por parte de MLB en torno a los permisos", recalcó López. "Vamos a reunir todos los argumentos, de alguna u otra manera vamos a tratar para asegurar la participación de Ronald (Acuña) y Willson (Contreras)", concluyó López.