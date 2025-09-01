lunes 1  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Bochorno durante y después del partido para el Inter Miami: Luis Suárez escupe a un técnico rival

Después de una derrota por goleada en la final de la Leagues Cup, jugadores del Inter Miami se fueron a las manos con sus similares del Sounders de Seattle

Jugadores del Inter Miami y del Sounders de Seattle pelean tras la culminación del partido por el título de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.

Jugadores del Inter Miami y del Sounders de Seattle pelean tras la culminación del partido por el título de la Leagues Cup, el 31 de agosto de 2025.

ALIKA JENNER / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la monumental riña desatada la noche del domingo tras la derrota de su Inter Miami 3-0 frente a los Sounders de Seattle en la final de la Leagues Cup, durante la cual pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, el veterano delantero corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El veterano mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

Embed

El ariete charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que "El Pistolero" fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.

Lionel Messi, capitán y líder del Inter, se mantuvo alejado de los enfrentamientos mientras era saludado por varios jugadores y el entrenador rival, Brian Schmetzer.

Palabras de Mascherano

Javier Mascherano, entrenador de Miami, eludió comentar los incidentes ante la prensa, señalando que estaba demasiado alejado de la acción, pero apuntó que la conducta de sus jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

"A nadie le gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", señaló el argentino.

Al término de los incidentes, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del trofeo en el estadio Lumen Field de Seattle.

"Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de los Sounders de Seattle," lamentó Schmetzer al ser preguntado por la tangana.

"Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir", consideró.

FUENTE: AFP

Temas
