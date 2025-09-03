miércoles 3  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Sigue la novela en Brasil: "Estamos evaluando cada día la condición física" de Neymar, dice Ancelotti

El astro Neymar no fue convocado para los últimos dos partidos de la eliminatoria por parte del técnico Carlo Ancelotti, aunque ambos difieren en el motivo

Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al nuevo entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, evitó este miércoles entrar en polémica por la ausencia de Neymar en su convocatoria premundialista y dijo evaluar "cada día" la condición física del astro del Santos.

El crack, de 33 años, contradijo el domingo al italiano, al afirmar que su ausencia en la última doble fecha de la eliminatoria sudamericana del Mundial 2026 se debía a una "decisión técnica" y no a un problema físico, como había dicho el DT.

"Es una decisión técnica que se basa sobre muchas cosas: lo que el jugador está haciendo, lo que ha hecho y también un problema (físico) que tenía", zanjó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del jueves contra Chile en el estadio Maracaná, con el scratch clasificado de antemano.

"Nadie puede cuestionar a Neymar a nivel técnico, lo que estamos evaluando cada día, en cada juego, es su condición física", agregó.

Muchos contaban con que el máximo artillero histórico de Brasil regresaría a la Seleção tras casi dos años de ausencia y múltiples lesiones.

Ya con la mira en el juego, el técnico confirmó la titularidad de uno de los nuevos jugadores que prueba de cara al Mundial: João Pedro, que juega en el Chelsea británico.

"Va a jugar como centrodelantero. Atrás tengo que pensar en quién meter, puede ser Estêvão (también del Chelsea), puede ser Raphinha (del Barcelona)", explicó.

El seleccionador, de 66 años, manifestó que "aprovecha" la oportunidad para "pasar tiempo" con los futbolistas que menos conoce.

"Estamos en la recta final. Tenemos tiempo para preparar nuestro objetivo (...). Tengo la idea de un grupo (de jugadores) bastante consolidado, fijo, para la Copa del Mundo y hay otros que tenemos que ver", puntualizó.

Ancelotti busca devolver a Brasil a la cima, pues el último Mundial ganado, su quinto título, se remonta a la edición de Corea del Sur-Japón 2002.

"Después de 24 años es hora de que el equipo nacional gane un Mundial", indicó.

Sin muchos cambios

Sobre el planteamiento para enfrentar al colista Chile, Ancelotti adelantó que espera replicar la idea del triunfo 1-0 sobre Paraguay en la jornada anterior, en junio, que selló el cupo mundialista.

"Salí del partido contra Paraguay muy contento, el equipo jugó bien, con intensidad, y es lo que queremos mañana", dijo el italiano, que sostuvo que sí podría haber cambios importantes para el compromiso del martes próximo ante Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

"Contra Bolivia, podría mover un poco el sistema", adelantó.

FUENTE: AFP

