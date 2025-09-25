jueves 25  de  septiembre 2025
Fútbol

La UEFA analiza suspensión a Israel: impacto en su clasificación al Mundial y en competiciones europeas

La UEFA estudia suspender a Israel de competiciones internacionales, lo que pondría en riesgo su camino al Mundial 2026 y la participación de clubes como Maccabi Tel Aviv en Europa

Copa Mundial FIFA.jpg
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro del fútbol israelí en competiciones internacionales está en duda. Según medios europeos, la UEFA podría someter a votación la suspensión de Israel de sus torneos de selecciones y clubes, lo que tendría consecuencias inmediatas tanto en la clasificación al Mundial 2026 como en la participación de equipos en competiciones continentales.

Posible impacto en selecciones

De confirmarse la sanción, la medida afectaría a:

La selección masculina absoluta, actualmente en la fase de clasificación al Mundial 2026.

La selección femenina y los combinados juveniles, que quedarían sin actividad oficial.

En el plano clasificatorio, Israel compite en el Grupo I de la UEFA, donde actualmente ocupa la tercera posición con 9 puntos, igualado con Italia pero con peor diferencia de goles. Noruega lidera con paso perfecto (5 victorias en 5 partidos) y apunta a asegurar el boleto directo a la Copa del Mundo. Israel, en este escenario, se mantiene en la pelea por el segundo lugar que da acceso a la repesca.

Efecto en clubes

La sanción también alcanzaría al plano de clubes, lo que implicaría la expulsión del Maccabi Tel Aviv de la Europa League y la exclusión de otros equipos israelíes en torneos continentales.

Antecedentes en el fútbol

La situación recuerda a lo ocurrido con Rusia en 2022, cuando FIFA y UEFA decidieron suspender a su selección y a todos sus clubes de competiciones oficiales a raíz de la invasión a Ucrania. Esa decisión dejó a la selección rusa fuera de la repesca rumbo al Mundial de Catar.

Camino al Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 organizada por Estados Unidos, México y Canadá, una exclusión tendría un fuerte impacto deportivo para Israel, que busca regresar al torneo más importante del planeta tras su única participación en 1970.

Escenarios deportivos si Israel queda fuera de la clasificación al Mundial 2026

La posible suspensión de Israel por parte de la UEFA tendría un impacto directo en el Grupo I de las eliminatorias europeas y en la lucha por llegar al Mundial 2026.

1. Escenario con Israel dentro

Actualmente la tabla del Grupo I es:

  • Noruega – 15 pts (5 partidos, 100% de victorias).
  • Italia – 9 pts, mejor diferencia de goles.
  • Israel – 9 pts.
  • Resto de selecciones – rezagadas.
  • Noruega va camino al boleto directo.
  • Italia e Israel pelean el segundo lugar para disputar la repesca.

2. Escenario con Israel fuera

Si la UEFA aprueba la sanción:

  • Los resultados de Israel podrían anularse (como ocurrió con Rusia en 2022).
  • La clasificación se recalcularía sin sus partidos, beneficiando a selecciones que hayan perdido puntos ante Israel.
  • Italia pasaría a ser la única candidata firme al segundo lugar y tendría un acceso casi seguro a la repesca.

3. Impacto en el sorteo de repesca

  • La repesca europea da tres boletos al Mundial.
  • Sin Israel, la lista de posibles rivales en repesca se reduce, lo que facilita el camino para otras selecciones que buscan estar en Norteamérica 2026.

4. Antecedente Rusia 2022

Cuando Rusia fue expulsada, Polonia avanzó directamente en la ruta de repesca y finalmente estuvo muy cerca de clasificarse al Mundial de Catar. Una situación similar podría repetirse en el Grupo I si Israel queda fuera.

5. Camino de clubes

A nivel de clubes, equipos como el Maccabi Tel Aviv serían eliminados de la Europa League, lo que alteraría el calendario y los rivales de su grupo, generando ajustes similares a los ocurridos cuando la UEFA reestructuró grupos por sanciones.

La suspensión de Israel no solo tendría un trasfondo institucional, sino también un efecto deportivo inmediato:

  • Italia se consolidaría como favorita al segundo lugar del Grupo I.
  • El resto de selecciones se verían beneficiadas por la redistribución de puntos.
  • La Europa League sufriría modificaciones en su fase de grupos.
