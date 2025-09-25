jueves 25  de  septiembre 2025
Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de "Spider-Man 4"

El impacto le ocasionó a Tom Holland una conmoción cerebral leve, lo que obligó al equipo de producción a detener inmediatamente las grabaciones

Por Patricia Guillén

MIAMI.- Los detalles del accidente que sufrió Tom Holland durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day finalmente salieron a la luz. De acuerdo con medios británicos y estadounidenses, el actor resultó herido luego de que una cuerda de su arnés de seguridad se rompiera, provocando que recibiera un golpe en la cabeza en plena ejecución de una acrobacia.

El impacto le ocasionó una conmoción cerebral leve, lo que obligó al equipo de producción a detener inmediatamente las grabaciones y trasladar al protagonista al hospital para una evaluación médica. Aunque no se han reportado secuelas graves, especialistas recomendaron reposo absoluto para su recuperación.

Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de "Spider-Man 4"
Canción viral del cantante d4vd lo vincula a caso de feminicidio

Según una fuente contó a The Sun que: "Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas". "Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, agregó.

Pausa del rodaje

Tras el incidente, los estudios responsables del filme ordenaron una pausa en el rodaje como medida preventiva. Según reportes, la suspensión podría prolongarse varios días, con pérdidas estimadas de hasta 1,5 millones de libras esterlinas por jornada de inactividad. Aun así, de momento no se prevén cambios en la fecha de estreno, programada para el 31 de julio de 2026.

El hecho generó inquietud sobre los protocolos de seguridad en una de las franquicias más exitosas de Marvel y Sony. En producciones de este nivel, las escenas de riesgo suelen contar con estrictos controles, por lo que se investiga cómo ocurrió la falla en el equipo.

Mientras Holland se mantiene fuera del set, fuentes cercanas señalan que su recuperación avanza favorablemente y que el actor retomará sus compromisos cuando los médicos lo autoricen. La prioridad, recalcan, es garantizar su bienestar antes de volver a las exigentes jornadas de rodaje.

