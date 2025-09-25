jueves 25  de  septiembre 2025
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

"Seguimos esperanzados de que los demócratas en el Congreso no desencadenen un cierre y que los pasos descritos anteriormente no sean necesarios", agregó el memorando dea La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.

DANIEL SLIM / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Casa Blanca advirtió este jueves con despidos masivos de empleados federales ante la férrea negativa de la oposición demócrata a prolongar el gasto público hasta finales de noviembre.

La izquierda radical quiere aumento de gasto en los mismos programas de derroche que tenían cuando el gobierno de Joe Biden.

Lee además
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
INMIGRACIóN

Seguridad Nacional asegura que dos millones de inmigrantes ilegales abandonaron EEUU
Imagen de las Naciones Unidas.  
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de asamblea de la ONU

De continuar el enfrentamiento en el Congreso, el gobierno federal congelará el pago de nóminas de empleados no esenciales a finales de septiembre, un fantasma que aparece una y otra vez en el escenario político estadounidense desde hace años.

La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtió este jueves en un memorando interno que la administración republicana iría más allá de la práctica habitual de licencias temporales durante cierres anteriores.

Los republicanos tienen cortas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.

La extensión del gasto público ya fue aprobada por la Cámara Baja, pero en el Senado la mayoría republicana (53-47) necesita siete votos demócratas para pasar la ley.

El memorando de la Casa Blanca advierte que "las agencias deben aprovechar esta oportunidad para estudiar el envío de avisos de Reducción Laboral a todos los empleados".

La oficina ordena a todas las agencias y departamentos presentar planes de reducción de personal.

El término "reducción laboral" (RIF por sus siglas en inglés) es el mismo que el gobierno Trump utilizó durante los necesarios despidos bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del magnate Elon Musk a principios de este año.

Musk detectó una excesiva burocracia federal que consume gran parte del presupuesto en altísimos salarios.

Los republicanos alertan sobre una "serie de demandas insensatas" de los demócratas, cuyo único objetivo es dañar la imagen de los republicanos e interponerse en todos sus planes.

"Seguimos esperanzados de que los demócratas en el Congreso no desencadenen un cierre y que los pasos descritos anteriormente no sean necesarios", agregó el memorando.

La agresividad y la intransigencia de la izquierda

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondió a la Casa Blanca "vete al diablo".

"No nos intimidarán con su amenaza de realizar despidos masivos", dijo Jeffries en X, describiendo al jefe de la oficina presupuestaria, Russ Vought, como un "operador político maligno".

Las batallas en torno al cierre del gobierno se han convertido en una característica regular de la política estadounidense, con las pugnas emprendidas desde el gobierno de Barack Obama por la izquierda radical.

Como ya es costumbre, los demócratas usan el chantaje presupuestario para reinstaurar miles de millones de dólares de despilfarro en los últimos cuatro años, algo que los republicanos consideran irrealista, puesto que ellos (los demócratas) ya aprobaron una ley masiva este año, la ("OneBig Beautiful Bill") que recortaba en 2 billones de dólares el gasto público para los próximos diez años.

Trump canceló una reunión el martes con líderes demócratas en el Congreso, diciendo que no se reuniría con ellos hasta que "se vuelvan realistas" con sus demandas.

Ambas Cámaras están en receso esta semana y los senadores regresan el lunes, así que el tiempo se agota para mantener financiado al gobierno estadounidense después del final del año fiscal.

Los republicanos de la Cámara de Representantes advirtieron el viernes que sus miembros no regresarán antes de la fecha límite de financiación, obligando al Senado a votar nuevamente y aceptar su propuesta o enfrentar un cierre.

El proyecto de ley, si se aprueba, sería solo una solución temporal que financiaría las agencias federales hasta el 21 de noviembre.

El Congreso enfrentó por última vez un cierre en marzo, pero los demócratas en el Senado, acabaron cediendo después de innumerables presiones.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

Trump cuelga foto de bolígrafo automático (autopen) en lugar del retrato de Biden en la Casa Blanca

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE tendría "motivaciones ideológicas"; un muerto y 2 heridos

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final

Camionetas Ford F-150 en la planta ensambladora de Ford en Dearborn, Michigan.
CRECIMIENTO

La economía de EEUU crece un 3,8% en el segundo trimestre, tras nueva revisión

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
DESPILFARRO

DOGE Florida denuncia gasto excesivo de $278 millones en presupuesto de Hillsborough