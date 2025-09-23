martes 23  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Expertos independientes de la ONU instan a FIFA y UEFA a suspender a Israel

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es "una respuesta necesaria al genocidio en curso"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Expertos independientes de la ONU hicieron este martes un llamado para que tanto la FIFA como la UEFA suspendan a Israel por su ofensiva en Gaza, pero se oponen a sanciones contra los futbolistas de ese país.

"Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos", denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado", insistieron.

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es "una respuesta necesaria al genocidio en curso".

Interrogadas por la AFP, la UEFA rechazó realizar comentarios, mientras que la FIFA optó por no ofrecer una reacción por el momento.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de "destruir" a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos "no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio".

No buscan castigo para los jugadores

No obstante, matizaron que el boicot "debe tener como objetivo al Estado de Israel y no los jugadores individualmente" y que, por lo tanto, no debería "sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad".

Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican.

Hace unos días, el exjugador francés Éric Cantona criticó la doble vara de medir de las instancias futbolísticas.

"Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del inicio de lo que Amnistía Internacional llama un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida?", afirmó.

"FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes", añadió Cantona.

Al día siguiente del final caótico de la Vuelta ciclista a España en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó también a excluir a Israel de las competiciones deportivas "mientras continúe la barbarie" en Gaza.

Es una de las voces más críticas en Europa ante la ofensiva llevada a cabo por el gobierno israelí en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por Hamás, en los que murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles.

La respuesta de Israel ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que la ONU considera confiables.

FUENTE: AFP

