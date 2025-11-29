Lakers descartan su cancha especial de la Copa NBA por riesgo de resbalones

LeBron James (izq) y Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, reaccionan después de que el último recibiera una falta durante el tercer cuarto de un partido en el Crypto.com Arena, el 10 de febrero de 2025, en Los Ángeles, California.

LOS ÁNGELES.- Los Lakers de Los Ángeles no usaron este viernes su cancha especial de la Copa NBA para el último partido de la fase de grupos del torneo, tras las quejas de los jugadores por considerar que estaba demasiado resbaladiza.

El equipo jugó sobre el piso amarillo en la victoria frente a los Clippers de Los Ángeles el martes, pero la estrella Luka Doncic señaló luego del encuentro que el suelo representaba un riesgo.

BALONCESTO Juego de Estrellas 2026 de la NBA enfrentará a equipos de EEUU y del Mundo

BALONCESTO Patrón de la Euroliga asegura que la NBA en Europa sería "una mala noticia"

Su compañero Rui Hachimura declaró el viernes que la cancha la sentía "rara". "Como aceitosa, resbaladiza", agregó.

"Todos terminamos en el piso, literalmente (...) Jugaremos en la cancha habitual el viernes, así que estará bien", afirmó Hachimura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Angeles Lakers (@lakers)

Estos pisos especiales, pintados con colores llamativos, se utilizan en los partidos de la Copa NBA para diferenciar estos encuentros de los del resto de la temporada regular.

Un portavoz de los Lakers dijo a Los Angeles Times que el proveedor de la cancha determinó que la superficie era "injugable", pero que será reparada y estará disponible para los cuartos de final de la Copa NBA si es necesario.

Con un registro de 3-0 en la fase de grupos, los Lakers aseguraron un lugar en los cuartos de final y obtuvieron ventaja de local en esa ronda tras vencer a los Mavericks de Dallas en la jornada del viernes.

Brunson guía a los Knicks a cuartos

Los Knicks de Nueva York, impulsados por 37 puntos de Jalen Brunson, aseguraron el viernes su boleto a los cuartos de final de la Copa NBA al vencer 118-109 a los Bucks de Milwaukee, un resultado que dejó fuera de competencia a estos últimos, campeones defensores del torneo.

“Deben hablar sobre Jalen como MVP”, dijo el entrenador, Mike Brown. “Es temprano, pero siempre toma las decisiones correctas, no hablo mucho porque eso es lo que esperamos de él, es su capacidad”.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, regresó tras cuatro partidos de ausencia por lesión y firmó 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 28 minutos, pero Milwaukee encadenó su séptima derrota consecutiva.

Los Bucks llegaron a ponerse a dos puntos después de una volcada de Antetokounmpo a 5:19 del final, aunque los Knicks ampliaron la diferencia gracias, en gran medida, a Brunson, que anotó nueve de diez tiros libres, incluidos cuatro en el último cuarto.

FUENTE: AFP