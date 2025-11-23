domingo 23  de  noviembre 2025
Leyenda de la NBA bate récord de anotación para los Clippers

James Harden, uno de los jugadores más icónicos de la NBA en la actualidad, anotó 55 puntos en la victoria de los Clippers por 131-116 ante los Hornets

El veterano James Harden, de los Clippers de Los Ángeles, maneja el balón durante un partido, el 17 de noviembre de 2025.

EMILEE CHINN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los Clippers de Los Ángeles frenaron el sábado su crisis con un triunfo 131-116 ante los Hornets de Charlotte con una exhibición mayúscula de James Harden, que superó el récord anotador de esta franquicia con 55 puntos.

En el turno matinal en Charlotte, Harden firmó una actuación sin precedentes para un jugador de los Clippers con 55 puntos, en una serie de 17-26 en tiros de campo y 10 triples, su mayor marca personal.

El anterior récord anotador de la franquicia eran los 52 puntos que alcanzaron Bob McAdoo, en dos ocasiones cuando la franquicia estaba en Búfalo (1974 y 1976) y Charles Smith (1990).

Harden, máximo anotador de tres temporadas de la NBA, posee también el récord de los Rockets de Houston con 61 puntos, su techo personal.

La "Barba" igualó, además, la mayor anotación de esta campaña, empatado con los 55 puntos que lograron el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) en octubre y el serbio Nikola Jokic (Nuggets) este mes.

A los 36 años, Harden sigue siendo una de las mayores fuerzas ofensivas de toda la liga, ahora enfocado en mantener a flote a unos Clippers en plena trayectoria descendente.

"El básquet es vida", declaró el escolta estadounidense tras el partido. "Todo el trabajo que pongo individualmente lo hago por todo el equipo. Simplemente trato de encontrar maneras de ganar partidos".

Los Clippers, uno de los equipos que más se reforzaron para esta temporada, arrastraban hasta este sábado una racha de nueve derrotas en los últimos 10 partidos, que los llevó a caer de las plazas de repechaje a playoffs.

Kawhi Leonard, la otra figura del plantel, estuvo ausente en ese período por diversos problemas de pie y tobillo, pero podría estar de vuelta para el juego del domingo ante los Cavaliers de Cleveland, según adelantó ESPN.

Este sábado, Harden se hizo con el control absoluto del partido en Charlotte desde el principio y llegó al descanso con 35 puntos en su cuenta.

Empató a Kobe

El californiano, undécimo máximo anotador de la historia, suma 25 partidos con al menos 50 puntos, igualando a Kobe Bryant, pero aún detrás de Michael Jordan (31) y Wilt Chamberlain (118).

FUENTE: AFP

