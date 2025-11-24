lunes 24  de  noviembre 2025
Entrenador de la NBA niega cargos por trama de apuestas vinculada a la mafia

Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers en la NBA, se declaró inocente este lunes de su presunta participación en esquemas de apuestas ilegales

El entrenador de los Trail Blazers de Portland en la NBA,&nbsp;Chauncey Billups, abandona la Corte Federal de Brooklyn, el 24 de noviembre de 2025.

El entrenador de los Trail Blazers de Portland en la NBA, Chauncey Billups, abandona la Corte Federal de Brooklyn, el 24 de noviembre de 2025.

ANGELINA KATSANIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El entrenador de los Trail Blazers de Portland, Chauncey Billups, se declaró inocente este lunes de su presunta participación en esquemas de apuestas ilegales vinculadas a la mafia que sacudieron a la NBA, informaron medios estadounidenses.

Billups, exestrella de los Pistons de Detroit y miembro del Salón de la Fama de la NBA, fue arrestado en relación con partidas de póker ilegales manipuladas y vinculadas a familias del crimen organizado.

Fue señalado junto con el escolta del Heat de Miami, Terry Rozier, en una investigación liderada por el FBI sobre una estafa que supuestamente engañaba a los jugadores mediante métodos sofisticados, entre ellos una mesa equipada con rayos X y barajas con códigos de barras.

Decenas de otros sospechosos fueron detenidos como parte de la investigación del FBI.

Picsart_25-11-01_11-41-06-432
Terry Rozier, del Heat de Miami, en acción contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center.

Terry Rozier, del Heat de Miami, en acción contra los Celtics de Boston en el Kaseya Center.

Rozier y Billups fueron puestos en licencia indefinida por la NBA tras ser arrestados en el marco de la investigación por apuestas ilegales.

Rozier y un exjugador y exasistente técnico de la NBA, Damon Jones, estuvieron entre las seis personas arrestadas en un caso separado de apuestas deportivas.

Billups fue acusado formalmente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cargos ante los cuales se declaró inocente el lunes, según reportaron CBS News y USA Today.

Billups fue puesto en libertad bajo fianza después de comparecer inicialmente ante un tribunal federal en Portland, Oregón, y estuvo representado por el abogado Marc Mukasey en una breve audiencia el lunes en un tribunal de Brooklyn.

Los fiscales señalan que la celebridad de Billups ayudó a atraer jugadores a partidas de alto riesgo que utilizaban "tecnología de engaño de alta gama".

Esa tecnología incluía máquinas de mezclado capaces de leer las cartas, cámaras ocultas y barajas con códigos de barras.

Palabras del comisionado

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el mes pasado que estaba "profundamente perturbado" por la amplia investigación del FBI sobre apuestas ilegales.

"No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competencia", dijo Silver en una entrevista con Amazon Prime.

Silver lamentó que las acusaciones hayan desviado la atención del inicio de la temporada.

"Pido disculpas a nuestros aficionados por estar lidiando ahora con esta situación", expresó Silver.

FUENTE: AFP

