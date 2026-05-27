Djokovic avanza en Roland Garros, aunque vuelve a perder un set

PARÍS.- Como en la primera ronda, el serbio Novak Djokovic se impuso a un tenista francés en Roland Garros, necesitando cuatro sets y cediendo, por lo tanto, uno en su camino al triunfo.

Este miércoles, en segunda ronda, ganó por 6-3, 6-2, 6-7 (7/9) y 6-3 a Valentin Royer (74º del mundo), en la misma pista central Philippe Chatrier donde el domingo se impuso a Giovanni Mpetshi Perricard (83º), en aquel caso perdiendo el primer set antes de remontar.

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El arranque de torneo está siendo más laborioso de lo esperado para Djokovic (39 años y actual número 4 del ránking ATP), que aspira en esta edición a un histórico 25º título del Grand Slam, la obsesión que le acompaña en este tramo final de su carrera.

Después del partido, donde de nuevo el tenista local fue muy animado en un ambiente eléctrico en la grada, Djokovic admitió las dificultades que encontró para lograr la victoria.

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"Fue de nuevo un partido muy difícil por las condiciones (meteorológicas, con un fuerte calor). Espero no tener que jugar más ante tenistas franceses en el resto del torneo", declaró el serbio en su mensaje desde la pista.

Djokovic, en una temporada donde le frenó una lesión en el hombro derecho, había llegado a París sin ninguna victoria este año sobre tierra batida.

El tenista serbio encadena ahora dos victorias y en la tercera ronda jugará contra el brasileño João Fonseca (30º) o el croata Dino Prizmic (72º), ese último su verdugo este mismo mes en el Masters 1000 de Roma.

La pista central de Roland Garros fue escenario en el pasado de grandes éxitos de Djokovic: ganó allí tres veces el Grand Slam parisino (2016, 2021, 2023) y se colgó la medalla de oro olímpica en 2024.

Rybakina cae en segunda ronda

La kazaja Elena Rybakina, número dos mundial y ganadora del Abierto de Australia a principios de este año, quedó eliminada en la segunda ronda de Roland Garros ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva este miércoles en París.

Rybakina cayó ante la 55ª del mundo por 3-6, 6-1 y 7-6 (10/4) y se convirtió en la primera gran favorita del cuadro femenino en despedirse del principal torneo anual sobre tierra batida.

No perdía tan pronto en un certamen del Grand Slam desde su derrota en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos en 2024.

En Roland Garros había llegado a octavos de final hace un año y a cuartos de final en 2021 y 2024.

FUENTE: AFP