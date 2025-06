Lanzador de los Marlins comienza a recuperar el entusiasmo en su larga recuperación

"He estado bromeando con que me sentía como un levantador de pesas profesional", señaló Garrett en declaraciones para el portal oficial de los peces. "Todo lo que puedo hacer es entrenar, así que es bueno salir y poder lanzar la pelota. Me tomó algunos disparos, pero se sintió bien volver a sentirse como un jugador de béisbol", añadió.

La pareja de Garrett en la sesión fue Max Meyer, quien recientemente se enteró de que necesitará pasar por quirófano para reparar una lesión en la cadera y se perderá el resto de la presente contienda.

Historial de salud

El lanzador, de 27 años de edad, comenzó a lidiar con problemas en su brazo cuando llegó a los entrenamientos primaverales del año pasado, en los que sintió dolor general en el hombro. Inició esa temporada en la lista de lesionados y posteriormente tuvo una recaída mientras realizaba una asignación de rehabilitación en las menores en abril.

Eventualmente, el siniestro logró registrar siete apariciones con los Marlins en 2024 antes de ser removido de una apertura el 23 de junio con molestias en su codo de lanzar.

Luego de otros intentos fallidos por regresar en dicha campaña, Garrett se vio forzado a operarse.

"El punto positivo del momento de mi operación fue que es un año desde el instante en el que estás en el montículo, listo para lanzar, y eso será a mediados de diciembre para mí, así que tendré dos meses adicionales para rehabilitar el brazo", explicó. "Quiero que sea rápido, pero también sé que no voy a poder regresar este año, así que puedo tomarme mi tiempo temprano, en verdad asegurarme de que me siento bien y progresar de forma cómoda".