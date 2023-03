Lanzador de MLB no recibe castigo tras acusación de maltrato

GLENDALE.- Grandes Ligas ( MLB ) señaló el domingo que no castigará al derecho de los Medias Blancas de Chicago , Mike Clevinger, después de completar su investigación de acusaciones de abuso doméstico.

El jugador aceptó voluntariamente someterse a las evaluaciones de las juntas de tratamiento conjunto bajo el contrato colectivo de trabajo y seguir cualquier recomendación, de acuerdo con el comunicado.

“No tengo nada que esconder y colaboraré completamente con MLB”, aseguró Clevinger en un comunicado dado a conocer por el Sindicato de Jugadores. “Esta situación ha sido estresante para mi familia y les agradezco su fortaleza y apoyo. Les pido a todos que no saquen conclusiones de un juicio hasta que no termine la investigación de Grandes Ligas, y agradezco a quienes creen en mí, incluida a la organización de Medias Blancas y a mis compañeros de equipo”.

Mike-Clevinger.jpg El exlanzador de los Padres de San Diego, Mike Clevinger durante la temporada 2022 de la MLB AP

En una publicación de Instagram el 24 de enero, Olivia Finestead dijo ser la madre del hijo de Clevinger, y que presuntamente él tenía otros dos hijos, que no eran de ella. Publicó fotografías con marcas en su cuerpo acompañadas con palabras en las que explicaba que las lesiones eran “de cuando me arrojó un iPad cuando estaba embarazada” y “finalmente se fue cuando me estranguló”.

“Mike Clevinger”, añadió “realmente mereces el infierno. Me he mantenido callada durante casi un año y continúas abusando de tu bebé de forma encubierta”. Ella aseguró que Clevinger “le escupió saliva a nuestro bebé”.

The Associated Press no suele identificar a víctimas de violencia doméstica o abuso sexual a menos de que ellas acepten ser nombradas o presenten públicamente sus acusaciones, como lo hizo Finestead.

FUENTE: AP