Aficionados enloquecen con el arribo de Ohtani a Osaka para el Clásico Mundial

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani (C), durante una práctica de la selección de Japón, el 26 de febrero de 2026.

No existe ningún tipo de duda sobre quién es la máxima estrella del béisbol en la actualidad. Shohei Ohtani , con su imponente presencia, su capacidad de lanzar y batear en el máximo nivel y su incomparable rendimiento sobre el terreno de juego se ha apoderado de toda la atención en la disciplina, quizás como no lo había conseguido ningún pelotero en mucho tiempo.

Esa fama parece triplicarse cuando se trata exclusivamente de Japón , el país natal del fenómeno de los Dodgers de Los Ángeles . La fiel afición asiática se ha hecho sentir con fuerza cuando Ohtani está uniformado con la tropa californiana, bien sea asistiendo a los estadios de las Grandes Ligas o con una sintonía televisiva masiva que ha convertido al país de los samuráis en uno de los principales mercados de la MLB.

Este pasado domingo, cuando Ohtani y el resto de la delegación nipona que representará al país en el venidero Clásico Mundial de Béisbol llegó a la ciudad de Osaka, los fanáticos volvieron a demostrar que, posiblemente, ningún otro atleta despierte las pasiones de Ohtani en su tierra natal.

Una buena parte de fanáticos dijo presente en la estación Shin-Osaka para recibir a los jugadores que venían en el tren. La mayoría de los seguidores se mantuvo en silencio en un principio, pero cuando Ohtani apareció en el panorama, el escenario cambió por completo.

El cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso en las mayores, que solo fungirá como bateador en esta edición del Clásico Mundial, viene de conquista su segundo campeonato con los Dodgers, que vencieron a los Azulejos de Toronto en siete juegos en una memorable Serie Mundial de 2025.

Héroe de la corona anterior

Fue el mismo Ohtani quien ponchó a su entonces compañero en los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, para registrar el out 27 en la final entre Japón y Estados Unidos en la edición de 2023, cuando los asiáticos obtuvieron su tercer cetro de cinco que han estado en juego desde la creación del certamen.

Si bien Ohtani es la figura principal del combinado, Japón vuelve a salir como uno de los favoritos al título gracias a que otras piezas estelares de la MLB, como Yoshinobu Yamamoto, Yusei Kikuchi, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida también formarán parte del roster del equipo en esta ocasión.