miércoles 4  de  marzo 2026
Béisbol

Jurickson Profar recibe suspensión de 162 juegos en MLB por dopaje, una vez más

Jurickson Profar fue suspendido 162 juegos por MLB tras dar positivo por testosterona por segunda vez. El jugador de los Atlanta Braves perderá toda la temporada 2026

Jurickson Profar #17 de los Bravos de Atlanta posa para una foto durante el día de fotos de los entrenamientos de primavera en el Parque CoolToday el 20 de febrero de 2026 en North Port, Florida.&nbsp;

Chris Graythen/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Major League Baseball (MLB) anunció este viernes una suspensión de 162 partidos para Jurickson Profar, bateador designado de los Bravos de Atlanta, tras dar positivo por segunda vez a una sustancia prohibida dentro del programa antidopaje de la liga.

Según informó MLB, el jugador de 33 años volvió a violar la política de prevención y tratamiento de drogas para mejorar el rendimiento, lo que activa automáticamente una sanción equivalente a una temporada completa para reincidentes.

Lee además
La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona. 
Béisbol

Atleticos lideran el uso del sistema robot-umpire en los entrenamientos de primavera de MLB
William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.
BÉISBOL

Hermanos Contreras no esconden su alegría por jugar juntos con Venezuela en el Clásico Mundial

Profar ya había sido suspendido 80 juegos en marzo de 2025, cuando dio positivo por gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona que estimula la producción de testosterona. En el nuevo control antidopaje, el neerlandés dio positivo por testosterona exógena y sus metabolitos, según confirmó la liga.

Atlanta reacciona a la suspensión

Los Bravos emitieron un comunicado en el que manifestaron su decepción por la situación.

“Estamos increíblemente decepcionados al enterarnos de que Jurickson dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento y violó el programa de prevención y tratamiento de drogas de MLB”, señaló la organización. “Nuestros jugadores son constantemente educados sobre el programa y las consecuencias de infringirlo. Los Atlanta Braves apoyan plenamente este sistema”.

Consecuencias para Profar

La sanción tiene varias consecuencias inmediatas para el jugador:

Suspensión de 162 juegos durante la temporada 2026.

Pérdida de su salario de 15 millones de dólares correspondiente a ese año.

Inhabilitación para disputar la postemporada.

Imposibilidad de representar a Países Bajos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Profar se convierte así en el séptimo jugador suspendido por 162 partidos desde que MLB endureció las sanciones para reincidentes en 2014. De acuerdo con la normativa, un tercer positivo implicaría una suspensión de por vida.

El sindicato planea apelar

La Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) planea presentar una queja formal para impugnar la sanción, según informó el periodista Ken Rosenthal de The Athletic. No obstante, este tipo de procesos rara vez logra revertir suspensiones cuando las pruebas antidopaje han sido confirmadas.

Golpe para los Bravos antes de 2026

La suspensión representa otro duro golpe para los Atlanta Braves antes del inicio de la temporada 2026.

El equipo ya enfrenta problemas en su plantilla debido a varias lesiones importantes. Los lanzadores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep están fuera por problemas en el codo, mientras que el campocorto Ha-Seong Kim estará entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse a una cirugía en la mano en enero.

Atlanta había firmado a Profar con un contrato de tres años y 42 millones de dólares en enero de 2025, apostando por su experiencia ofensiva. Durante la temporada pasada, el jugador registró 14 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 80 partidos.

Ahora, con su suspensión confirmada, los Braves deberán reorganizar su alineación y buscar alternativas ofensivas para afrontar una temporada que comienza con importantes desafíos.

