Laporta estalla contra el arbitraje ante el Atlético y el Barcelona presentará otra queja a la UEFA

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025. El futuro de Dani Olmo en el Barcelona sigue en juego mientras el club catalán continúa su batalla legal para lograr que el mediocampista vuelva a jugar. El incumplimiento por parte del FC Barcelona de las normas presupuestarias de La Liga para licenciar tanto a Olmo como al delantero Pau Victor antes de finales del año pasado los deja actualmente sin poder jugar durante el resto de la temporada.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó con dureza contra el arbitraje de la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid y anunció que el club presentará una nueva queja formal ante la UEFA.

Durante su visita al Trofeo Conde de Godó, Laporta calificó como “intolerable” lo sucedido en ambos partidos y no dudó en señalar directamente al árbitro y al VAR:

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“Fue una vergüenza. Lo que nos han hecho no se puede permitir”, afirmó.

El dirigente azulgrana recordó varias acciones polémicas que, a su juicio, perjudicaron al Barça. Entre ellas, un penalti no señalado en la ida y la expulsión de un jugador que consideró injusta. “Esa roja nos condicionó mucho”, explicó.

Antoine Griezmann (1) El atacante francés Antoine Griezmann celebra con sus compañeros luego de que el Atlético de Madrid consiguiera la clasificación a las semifinales de la Champions League, el 14 de abril de 2026. OSCAR DEL POZO / AFP

Decisiones que cambiaron el rumbo del Barcelona

Laporta también criticó decisiones clave del partido de vuelta, como la revisión del VAR en una jugada de Eric García, donde considera que no era el último hombre porque Jules Koundé llegaba a la cobertura. Además, aseguró que el gol de Ferran Torres debió subir al marcador y que hubo un penalti “clamoroso” sobre Dani Olmo.

El presidente también denunció una agresión sobre Fermín López que, según sus palabras, no fue sancionada correctamente: “Le abrieron el labio y no hubo ni tarjeta. Es inadmisible”, afirmó, mostrando su indignación.

Asimismo, cuestionó la decisión de la UEFA de rechazar una queja previa presentada por el club tras el partido de ida, en la que el Barcelona reclamaba una mano dentro del área. “Estamos pidiendo explicaciones. No es admisible lo que ha pasado”, añadió.

Laporta incluso recordó la eliminación de la temporada pasada ante el Inter de Milán, asegurando que también estuvo marcada por decisiones arbitrales polémicas.

Por último, respondió con contundencia a quienes acusan al Barcelona de ser favorecido por los árbitros: “Decir eso es de sinvergüenzas. Que miren esta eliminatoria, no se lo cree nadie”.

Pese a su enfado, el presidente azulgrana reconoció que el equipo debe pasar página y centrarse ahora en LaLiga, donde aún mantiene opciones importantes.