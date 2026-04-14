Atlético de Madrid elimina al Barcelona y se mete en las semifinales de la Champions

El atacante francés Antoine Griezmann celebra con sus compañeros luego de que el Atlético de Madrid consiguiera la clasificación a las semifinales de la Champions League, el 14 de abril de 2026.

MADRID.- Casi una década después, el Atlético de Madrid jugará una semifinal de Champions pese a perder este martes 2-1 contra un Barcelona que acabó con diez jugadores, en la vuelta de cuartos de final del torneo continental.

El Barça remontó el 2-0 en contra de la ida con los goles de Lamine Yamal (4') y Ferran Torres (24'), pero el tanto de Ademola Lookman (31') dio el pase a la siguiente ronda al Atlético.

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El club azulgrana se vio lastrado en los últimos diez minutos por la expulsión de Eric García (79').

El Atlético de Madrid se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputarán el miércoles el Arsenal y el Sporting de Portugal en Londres (1-0 en la ida para los Gunners).

Los rojiblancos no habían vuelto a pisar unas semifinales de Champions desde 2017, cuando cayeron ante el Real Madrid, a la postre ganador del torneo.

Los hombres de Diego Simeone, de paso, se llenan de moral de cara a la final de la Copa del Rey que jugarán el sábado contra la Real Sociedad.

Yamal abre la cuenta

El Atlético volvió a sufrir para ganarse el pase ante un Barcelona para el que no fueron suficientes las genialidades del joven Yamal.

Apenas cuatro minutos de juego le bastaron para abrir el marcador en el arranque en tromba del Barça en busca de la remontada.

Yamal aprovechó un error de Clément Lenglet para correr al área y ganar el mano a mano al portero Juan Musso (4').

El arquero argentino ya había sacado en el primer minuto una mano salvadora a un primer tiro del joven delantero azulgrana.

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Yamal volvió a ser una pesadilla para la defensa del Atlético, pero sus genialidades al borde del área y sus precisos pases a los atacantes barcelonistas no fueron suficiente.

El acoso barcelonista tuvo su premio cuando Dani Olmo filtró un balón al borde del área para Torres, que se giró para poner el 2-0 (24').

Ferran pudo haber tenido el tercero al filo del descanso en una jugada calcada, pero esta vez se encontró con Musso (41).

Lookman al rescate

El Barça había logrado hacer lo más difícil, equilibrando la eliminatoria, hasta que llegó la reacción del Atlético a la media hora de juego.

El francés Antoine Griezmann abrió para la carrera de Marcos Llorente por la derecha para llegar al área y puso el balón al otro lado, donde llegó Lookman para hacer el 2-1 (31').

El Barça volvió del descanso dispuesto a levantar el partido, encerrando en su área al Atlético.

Los rojiblancos apenas lograron salir de su campo en la primera media hora de la segunda parte.

El Atlético sufrió hasta que llegó la expulsión de García, el defensa más efectivo del Barça hasta ese momento.

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El defensor empujó al delantero noruego del Atlético, Alexander Sorloth, derribándolo cuando corría solo hacia la portería rival, lo que el árbitro sancionó con roja tras revisión en el VAR (79').

La jugada recordó la ocurrida en la ida, en la que también fue expulsado el defensa azulgrana Pau Cubarsí, sancionado para el encuentro de este miércoles.

Con uno menos, el Barcelona se lanzó a la desesperada, encerrando al Atlético, que se dedicó a achicar balones durante los ocho minutos de prolongación del encuentro.

El uruguayo Ronald Araújo contó con un último remate de cabeza en boca de gol cerca del final, pero no acertó con la portería (90+7').

PSG vuelve a derrotar al Liverpool

El París Saint-Germain, con su equipación negra, condenó al Liverpool a un año en blanco. Después del 2-0 en la ida, los hombres de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, hicieron honor a su estatus venciendo de nuevo a los Reds en Anfield este martes en cuartos de final de la Champions (2-0).

Como ya hiciera la temporada pasada, en la que terminó levantando la primera Orejona de su historia, el PSG se embala en la primavera cuando llegan las rondas eliminatorias de la competición europea más prestigiosa.

El PSG cuajó un partido serio ante el vigente campeón de la Premier League, en el que su estrella Mohamed Salah fue suplente -salió en el minuto 30 por la lesión del francés Hugo Ekitiké-, y ahora espera rival en semifinales, que se conocerá el miércoles al término del Bayern Múnich-Real Madrid (2-1 en la ida para los alemanes).

Los dos goles bajo la lluviosa noche de Liverpool fueron obra del Balón de Oro, Ousmane Dembélé; primero con un disparo con la zurda desde la media luna del área (72'), antes de culminar a puerta vacía una contra parisina tras pase de Bradley Barcola (90+1').

FUENTE: AFP