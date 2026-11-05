LeBron James alcanza las 16.000 canastas y establece otro récord histórico en la NBA

LeBron James #23 de los Philadelphia 76ers lanza a canasta en la segunda mitad sobre Cade Cunningham #2 de los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena

LeBron James continúa ampliando su legado en la NBA. El alero de Los Angeles Lakers alcanzó las 16.000 canastas de campo convertidas en su carrera, una cifra inédita en la historia de la competición y que ningún otro jugador había conseguido.

El astro de Akron se mantiene al frente de esta clasificación desde la temporada pasada, cuando superó al legendario Kareem Abdul-Jabbar, quien había establecido la anterior referencia con 15.837 canastas.

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James llegó a la histórica marca en una nueva exhibición de versatilidad, pese a no tener una producción anotadora especialmente elevada. Terminó el encuentro con 13 puntos, tras convertir cinco de sus 10 lanzamientos de campo, además de capturar 10 rebotes y repartir ocho asistencias.

Su actuación también incluyó un robo de balón y un tapón, estadísticas que reflejan su aportación en diferentes facetas del juego.

A sus 41 años, LeBron sigue escribiendo capítulos inéditos en la historia del baloncesto profesional y consolidando una trayectoria marcada por su extraordinaria longevidad, regularidad y capacidad para mantenerse entre los protagonistas de la NBA.