Como italiano aplasta al Lens y establece una goleada histórica en la Champions League

El centrocampista argentino del Como, Nicolás Paz, número 10, celebra tras marcar un gol durante el partido de fútbol de la cuarta jornada de la primera ronda de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Lens y el Como en el estadio Bollaert de Lens, al norte de Francia, el 4 de noviembre de 2026.

El Como protagonizó una de las mayores exhibiciones en la historia de la UEFA Champions League al derrotar 9-1 al Lens este miércoles en Francia, un resultado que igualó el récord de mayor diferencia de goles en la era moderna del torneo, iniciada en 1992.

El conjunto italiano, dirigido por el español Cesc Fàbregas, consiguió su tercera victoria en cuatro jornadas de la fase de liga, con el delantero griego Anastasios Douvikas como gran protagonista al marcar un triplete.

Hasta ahora, solamente dos equipos habían conseguido ganar un partido de Champions League por una diferencia de ocho goles. El Liverpool goleó 8-0 al Besiktas en la fase de grupos de 2007, mientras que el Real Madrid repitió ese marcador frente al Malmö en 2015.

Además, el Como se convirtió en el segundo equipo en marcar nueve tantos en un encuentro de la competición, después del Bayern de Múnich, que venció 9-2 al Dinamo Zagreb en la fase de liga de 2024.

Según los registros de Opta, ningún equipo había conseguido marcar nueve goles como visitante en una competición europea desde que el Feyenoord derrotó al Olympiacos en 1971, durante la antigua Copa de Europa.

Un festival de goles en Francia

Douvikas abrió el marcador en el minuto siete al aprovechar una oportunidad dentro del área y volvió a aparecer poco después de la media hora para culminar una excelente combinación colectiva y establecer el 2-0.

El argentino Nico Paz amplió la diferencia con un potente remate antes del descanso, dejando al Como con una cómoda ventaja de tres tantos.

Sin embargo, el equipo de Fàbregas no levantó el pie del acelerador en la segunda mitad. Paz asistió al francés Lucas Da Cunha para el cuarto gol y Marc-Oliver Kempf, de cabeza, firmó el quinto.

Posteriormente, Douvikas completó su triplete y Mattia Liberali, que había ingresado desde el banquillo, anotó el séptimo.

El Lens consiguió descontar por medio de Ruben Aguilar, quien marcó con una buena volea, pero la reacción local no impidió que continuara el dominio visitante.

Martin Baturina anotó el octavo tanto en el minuto 69 y Matteo Papaccioli cerró la cuenta para completar una noche inolvidable para el conjunto italiano.

«No hay más que aspectos positivos que podamos sacar de esta noche. Todo salió bien para nosotros», expresó Fàbregas, según declaraciones recogidas por UEFA.com.

El Como se consolida entre los mejores

El Como, que terminó cuarto en la Serie A la pasada temporada y consiguió por primera vez la clasificación para la Champions League, está firmando una campaña sobresaliente en su debut en el máximo torneo continental.

Antes de la goleada en Francia, ya había derrotado por 4-1 en casa al RB Leipzig y al Manchester United, resultados que confirman su capacidad para competir ante clubes de mayor tradición europea.

Tras cuatro jornadas, el equipo italiano ocupa la cuarta posición de la clasificación general con nueve puntos, a tres del Paris Saint-Germain y el Real Madrid, y a uno del Arsenal.

La otra cara de la jornada fue para el Lens, que encajó su tercera derrota consecutiva en la Champions League y sufrió la peor goleada de un club francés en la historia de la competición.

«Es difícil explicarlo en caliente, pero el sentimiento predominante es el de la humillación», reconoció su entrenador, Yannick Cahuzac, después de una derrota que quedará marcada en la historia del fútbol francés.