viernes 10  de  octubre 2025
Baloncesto

LeBron James fuera por tres o cuatro semanas

LeBron James estará de baja entre tres y cuatro semanas por una ciática en el lado derecho. El astro de los Lakers aún no ha debutado en pretemporada y se perderá al menos cinco partidos de la temporada regular, según confirmó el equipo angelino.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Ángeles Lakers confirmaron este jueves que su estrella, LeBron James, estará fuera de acción entre tres y cuatro semanas debido a una ciática en el lado derecho, una dolencia que afecta el nervio ciático y causa dolor en la zona lumbar y la pierna.

El jugador de 39 años no ha disputado ningún partido de pretemporada y ya se había perdido el inicio del campamento de entrenamiento por una “irritación nerviosa en el glúteo”, según explicó el entrenador del equipo, JJ Redick.

“Tienes que jugar las cartas que te tocan. Es una pena, pero es la realidad. Nadie ha tenido tiempo con LeBron”, comentó Redick antes del anuncio oficial.

Una baja que afecta la preparación de los Lakers

La ausencia de LeBron supone un golpe para los Lakers, que esperaban contar con su líder en los primeros partidos de la temporada. Bajo el pronóstico actual, James se perdería al menos cinco juegos de temporada regular, dependiendo de su evolución.

El técnico JJ Redick, en su primer año al mando del equipo, reconoció que la falta de minutos compartidos entre las principales figuras —incluido el nuevo pívot Deandre Ayton— podría dificultar la química inicial del grupo.

El “Rey” sigue haciendo historia en su temporada 23

LeBron, que entra en su 23ª campaña en la NBA, continúa extendiendo su legado como el jugador con más temporadas activas en la historia de la liga. A pesar de su edad, ha mantenido una notable consistencia física, disputando al menos 70 partidos en cada una de las últimas dos temporadas.

Durante la campaña 2024-25, promedió 24.4 puntos, 8.2 asistencias, 7.8 rebotes y 1 robo por encuentro, además de sumar su 21ª selección al All-Star y ser elegido al segundo equipo All-NBA.

Futuro inmediato y proyección contractual

James ejerció su opción de jugador de 52.6 millones de dólares para la temporada 2025-26, pero será agente libre sin restricciones el próximo verano, lo que añade expectación sobre su futuro en Los Ángeles.

Los Lakers, mientras tanto, deberán ajustar su rotación y depender de figuras como Anthony Davis, Austin Reaves y el recién llegado Ayton para mantener el ritmo competitivo en el arranque de la temporada.

