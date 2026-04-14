LeBron James, a los 41 años, sigue haciendo historia: Jugador de la Semana en la NBA

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026

El legendario LeBron James continúa desafiando el paso del tiempo. A sus 41 años, la estrella de Los Angeles Lakers fue nombrada Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste, según anunció la NBA .

Con este reconocimiento, LeBron alcanza las 70 distinciones como Jugador de la Semana, reafirmando su dominio y consistencia a lo largo de más de dos décadas en la élite del baloncesto .

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En la Conferencia Este, el galardón fue para Brandon Ingram, actual figura de los Toronto Raptors.

Liderazgo total en los Lakers pese a las ausencias

Durante la última semana, los Los Angeles Lakers lograron tres victorias y una derrota, a pesar de no contar con dos piezas clave como Luka Doncic y Austin Reaves.

LeBron respondió con actuaciones sobresalientes, promediando:

24 puntos

9,7 asistencias

6 rebotes

Una longevidad sin precedentes en la NBA

El “Rey” sigue ampliando su legado en la liga. Actualmente disputa su 23ª temporada regular y está a punto de jugar su 19ª postemporada, cifras que reflejan una durabilidad excepcional.

Un palmarés legendario

LeBron James es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En su carrera acumula:

4 títulos de la NBA (con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Lakers)

4 premios MVP (2009, 2010, 2012 y 2013)

Máximo anotador histórico de la NBA (43.440 puntos en temporada regular y 8.289 en playoffs)