domingo 10  de  mayo 2026
Fútbol

Kylian Mbappé se queda fuera de El Clásico y el Barcelona podria quedar campeón

Barcelona recibe al Real Madrid en un clásico que podría definir LaLiga. El equipo blanco llega sin Mbappé y envuelto en polémicas internas.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El clásico de este domingo podría definir oficialmente al campeón de LaLiga. El Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou con la posibilidad de conquistar su segundo título liguero consecutivo si gana o incluso empata ante su máximo rival, que llega en crisis y además sin Kylian Mbappé.

El delantero francés, máximo goleador del campeonato con 24 tantos, quedó fuera de la convocatoria madridista al no recuperarse de una lesión en el tendón de la corva izquierda que arrastra desde finales de abril. La ausencia de Mbappé supone otro duro golpe para un equipo que atraviesa semanas turbulentas tanto dentro como fuera del campo.

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Mbappé había respondido recientemente a las críticas surgidas en España sobre su compromiso con el club. Algunos aficionados del Real Madrid cuestionaron si el atacante estaba priorizando llegar en buenas condiciones al Mundial de 2026, aunque el francés aseguró estar totalmente enfocado en recuperarse y ayudar al equipo.

Mientras tanto, el Barcelona afronta el último clásico de la temporada con una ventaja de 11 puntos sobre el conjunto blanco y con apenas cuatro jornadas restantes. El equipo azulgrana depende de sí mismo para celebrar el campeonato ante su afición.

La situación del Madrid contrasta completamente con la estabilidad del Barça. El club merengue viene de una semana caótica marcada por incidentes en los entrenamientos. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron sancionados con multas de 500.000 euros tras un altercado que dejó al uruguayo con una lesión en la cabeza luego de golpearse accidentalmente contra una mesa.

Además, Álvaro Carreras confirmó otro incidente “menor” con un compañero, mientras medios españoles señalaron que el defensa tuvo un enfrentamiento con Antonio Rüdiger durante una práctica.

La presión también aumenta sobre Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo tras la salida de Xabi Alonso en enero. El técnico podría cerrar la temporada sin títulos importantes y ya circulan rumores sobre un posible regreso de José Mourinho, impulsado por el presidente Florentino Pérez para intentar reconstruir el proyecto deportivo.

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