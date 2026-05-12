martes 12  de  mayo 2026
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Barcelona estudia tomar acciones legales tras las acusaciones del presidente del Real Madrid

Luego de las contundentes declaraciones de Florentino Pérez, el Barcelona señaló que informará de las decisiones que tome "cuando se considere oportuno"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 14 de enero de 2025.

AFP / Josep LAGO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El Barcelona estudia posibles acciones legales tras las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acusando al club azulgrana en el marco del caso "Negreira".

"En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones", afirmó el Barça en un comunicado.

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"En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir", añadió el club azulgrana, después que Pérez anunciará que va a presentar a la UEFA un dosier sobre este asunto.

"Es el caso más grave de corrupción en el fútbol", insistió el presidente del Real Madrid, en una comparecencia en la que anunció la convocatoria de elecciones y su candidatura a la reelección.

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"No nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros", aseguró Pérez.

"Sólo he ganado 7 Champions y 7 ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado", añadió el presidente del Real Madrid.

En el denominado caso "Negreira", la justicia investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros.

Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona, alegando que eran por informes arbitrales.

"Es el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia del fútbol en el mundo", insistió Pérez.

El Barcelona señaló que informará de las decisiones que tome "cuando se considere oportuno".

Hamburgo hace nombramiento histórico

El Hamburgo anunció este martes el nombramiento como nueva directora deportiva del club a Kathleen Krüger, que será la primera mujer que asumirá un cargo tan importante en un equipo de la liga de fútbol de Alemania.

Krüger, de 40 años, estuvo trabajando las dos últimas décadas en el Bayern Múnich, donde su último puesto estuvo relacionado con la gestión organizativa.

En el gigante bávaro trabajó con varios entrenadores afamados como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick y Jupp Heynckes.

"Con su llegada al HSV, se convierte en la primera directora deportiva en la historia de la Bundesliga", escribió el Hamburgo en el comunicado con el que anunció el nombramiento.

FUENTE: AFP

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