Carlos Sainz renueva con la escudería Williams de la Fórmula 1

El piloto español de Williams, Carlos Sainz Jr., maneja durante el segundo día de ensayos en Baréin, el 27 de febrero de 2025.

LONDRES.- El piloto español Carlos Sainz firmó este miércoles una extensión de contrato "de varios años" con la escudería Williams de Fórmula 1 , poniendo fin a rumores sobre su futuro.

Su renovación se produce 24 horas después de que su compañero tailandés Alex Albon también fuera renovado para la campaña 2027.

MOTORES Tres aprendizajes que nos dejó el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1

El expiloto de Ferrari y McLaren atraviesa una temporada complicada, ya que aún no ha logrado sumar puntos, pero el español, cuatro veces ganador de un Gran Premio, ha elegido quedarse en Williams durante los próximos años.

"Estoy emocionado por anunciar que seguiré mi travesía con la familia Williams", declaró el piloto de 31 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atlassian Williams F1 Team (@williamsf1team)

"Creo sinceramente en la gente que forma parte de este equipo, en la fábrica y en las carreras, y en la inversión y el duro trabajo que se está haciendo entre bastidores".

"Tenemos lo que hace falta para dar la vuelta a esta situación juntos. Estoy tan comprometido como lo estaba el día uno en querer ayudar a devolver a Williams al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo", añadió.

Este anuncio llega justo antes del Gran Premio de Países Bajos y supone un alivio para el patrón de Williams, James Vowles.

"Carlos comparte la creencia y ambición que tenemos en Williams y empuja cada día para lograrlo (...) Junto a Alex, creo de verdad que tenemos una de las duplas más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de pelear por cada pellizco de rendimiento juntos".

Lawson reemplazará a Hadjar

El piloto francés Isack Hadjar será baja para el Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos debido a una lesión en la muñeca y será reemplazado por el neozelandés Liam Lawson este fin de semana, anunció el miércoles la escudería Red Bull.

El equipo austríaco precisó en la red social X que la lesión se produjo "durante una sesión de entrenamiento" y que la misma impedía al actual compañero de Max Verstappen correr en el trazado de Zandvoort de viernes a domingo.

"Recibiremos de nuevo a Liam Lawson", añadió Red Bull, repescando al piloto de la escudería satélite Racing Bulls.

Lawson fue el elegido en 2025 como compañero de Verstappen en Red Bull, pero fue degradado a Racing Bulls tras solo dos Grandes Premios, y sustituido en la escudería principal por el japonés Yuki Tsunoda.

Precisamente será el nipón, actual piloto de pruebas, quien ocupe este fin de semana el volante de Lawson en Racing Bulls.

FUENTE: AFP