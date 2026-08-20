jueves 20  de  agosto 2026
Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve con el GP de Países Bajos y un Mundial al rojo vivo

La Fórmula 1 regresa tras el parón estival con Antonelli como líder y Hamilton y Russell al acecho en un GP de Países Bajos con carrera al esprint.

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras casi un mes de parón estival con el Gran Premio de Países Bajos, duodécima cita de la temporada y punto de inflexión en la lucha por el campeonato. El circuito de Zandvoort será escenario de una prueba que repartirá hasta 33 puntos debido a la presencia de una carrera al esprint.

Andrea Kimi Antonelli llega como líder destacado del Mundial con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por encima de su compañero de Mercedes, George Russell. El joven piloto italiano ha ganado seis de las once carreras disputadas, incluidas cinco de manera consecutiva, y se perfila como el principal favorito para conquistar su primer campeonato de Fórmula 1.

Lee además
El piloto español de Williams, Carlos Sainz Jr., maneja durante el segundo día de ensayos en Baréin, el 27 de febrero de 2025.
MOTORES

Carlos Sainz renueva con la escudería Williams de la Fórmula 1
Los mecánicos de Red Bull Racing mueven el coche del piloto japonés Yuki Tsunoda desde el pit lane al garaje durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. 
DEPORTES

Piloto japonés de la Fórmula 1 admite que estaba en la playa cuando recibió el llamado de Red Bull

Antonelli busca ampliar su ventaja en Zandvoort

A pesar de su dominio en las carreras principales, Antonelli todavía tiene una cuenta pendiente en el formato esprint. El italiano únicamente ha conseguido ganar una de las cuatro carreras cortas disputadas esta temporada, por lo que sus rivales tendrán una nueva oportunidad para recortar la distancia en la clasificación.

Lewis Hamilton será uno de los principales candidatos a aprovechar cualquier tropiezo del líder. El siete veces campeón del mundo ocupa la segunda posición y ha recuperado sensaciones en su segundo año con Ferrari. Aunque solo ha ganado en Cataluña, acumula otros cuatro podios y ha puntuado en todas las pruebas del campeonato.

George Russell también mantiene opciones de pelear por el título. El británico ha conseguido victorias en Australia y Austria, además de imponerse en las carreras al esprint de China y Canadá. Sin embargo, los abandonos de Canadá y Bélgica y un discreto duodécimo puesto en Mónaco frenaron su progresión cuando atravesaba su mejor momento de la temporada.

Por detrás de los pilotos de Mercedes y Ferrari, Charles Leclerc y Lando Norris son los otros dos corredores que han conseguido ganar una carrera larga este año. El monegasco ocupa la cuarta posición, mientras que el vigente campeón marcha quinto y buscará reducir una desventaja que podría empezar a ser decisiva en la segunda mitad del campeonato.

Max Verstappen, sexto a 110 puntos de Antonelli, llega al Gran Premio de casa con la necesidad de reaccionar. El neerlandés todavía no ha ganado esta temporada y buscará volver a lo más alto del podio en Zandvoort, donde no consigue la victoria desde 2023. Además, afrontará la carrera con Liam Lawson como compañero, debido a la baja por lesión de Isack Hadjar.

Con el campeonato entrando en su segunda mitad, el GP de Países Bajos aparece como una oportunidad clave para que los perseguidores de Antonelli reduzcan la diferencia y mantengan abierta la pelea por el título. Si el italiano vuelve a imponer su ritmo, su ventaja podría comenzar a convertirse en un muro cada vez más difícil de escalar.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030 y pone fin a los rumores de mercado

Escudería Cadillac, colista de la Fórmula 1, cambia de director

Barcelona hace oficial el regreso de Cancelo para reforzar su defensa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
MIGRACIÓN

Cambios en formulario para residencia permanente incluyen información sobre carga pública

José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia.
SINIESTRO

Muere en accidente de helicóptero en Kenia alto ejecutivo de Telemundo

Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como El Cangrejo, señalado por narcotráfico.
EXCLUSIVA

Ser mensajero del régimen no exime al "Cangrejo" de estar bajo lupa de EEUU

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Atlético de Madrid confía en que Julián Álvarez "se ganará a la afición en dos partidos"

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.
ELECCIONES

¿Avanza la izquierda socialista en Florida como en otros estados demócratas?

Te puede interesar

Departamento del Tesoro de EEUU.
ECONOMíA

La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

Por Leonardo Morales
Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Angie Nixon
ELECCIONES 2026

Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly activan campaña por Florida con actos en Tampa y South Miami

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la demanda contra los casinos ilegales. 
A JUICIO

Florida demanda a casinos ilegales en línea y busca recuperar dinero de jugadores