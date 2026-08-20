La Fórmula 1 vuelve con el GP de Países Bajos y un Mundial al rojo vivo

El piloto italiano Kimi Antonelli, primer clasificado de Mercedes, celebra junto al piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante la ceremonia del podio después de competir en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno en el circuito Spa-Francorchamps, en Spa, el 19 de julio de 2026.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana tras casi un mes de parón estival con el Gran Premio de Países Bajos , duodécima cita de la temporada y punto de inflexión en la lucha por el campeonato. El circuito de Zandvoort será escenario de una prueba que repartirá hasta 33 puntos debido a la presencia de una carrera al esprint.

Andrea Kimi Antonelli llega como líder destacado del Mundial con 219 puntos, 50 más que Lewis Hamilton y 59 por encima de su compañero de Mercedes, George Russell. El joven piloto italiano ha ganado seis de las once carreras disputadas, incluidas cinco de manera consecutiva, y se perfila como el principal favorito para conquistar su primer campeonato de Fórmula 1.

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Antonelli busca ampliar su ventaja en Zandvoort

A pesar de su dominio en las carreras principales, Antonelli todavía tiene una cuenta pendiente en el formato esprint. El italiano únicamente ha conseguido ganar una de las cuatro carreras cortas disputadas esta temporada, por lo que sus rivales tendrán una nueva oportunidad para recortar la distancia en la clasificación.

Lewis Hamilton será uno de los principales candidatos a aprovechar cualquier tropiezo del líder. El siete veces campeón del mundo ocupa la segunda posición y ha recuperado sensaciones en su segundo año con Ferrari. Aunque solo ha ganado en Cataluña, acumula otros cuatro podios y ha puntuado en todas las pruebas del campeonato.

George Russell también mantiene opciones de pelear por el título. El británico ha conseguido victorias en Australia y Austria, además de imponerse en las carreras al esprint de China y Canadá. Sin embargo, los abandonos de Canadá y Bélgica y un discreto duodécimo puesto en Mónaco frenaron su progresión cuando atravesaba su mejor momento de la temporada.

Por detrás de los pilotos de Mercedes y Ferrari, Charles Leclerc y Lando Norris son los otros dos corredores que han conseguido ganar una carrera larga este año. El monegasco ocupa la cuarta posición, mientras que el vigente campeón marcha quinto y buscará reducir una desventaja que podría empezar a ser decisiva en la segunda mitad del campeonato.

Max Verstappen, sexto a 110 puntos de Antonelli, llega al Gran Premio de casa con la necesidad de reaccionar. El neerlandés todavía no ha ganado esta temporada y buscará volver a lo más alto del podio en Zandvoort, donde no consigue la victoria desde 2023. Además, afrontará la carrera con Liam Lawson como compañero, debido a la baja por lesión de Isack Hadjar.

Con el campeonato entrando en su segunda mitad, el GP de Países Bajos aparece como una oportunidad clave para que los perseguidores de Antonelli reduzcan la diferencia y mantengan abierta la pelea por el título. Si el italiano vuelve a imponer su ritmo, su ventaja podría comenzar a convertirse en un muro cada vez más difícil de escalar.

FUENTE: EFE