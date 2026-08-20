Piloto japonés de la Fórmula 1 admite que estaba en la playa cuando recibió el llamado de Red Bull

Los mecánicos de Red Bull Racing mueven el coche del piloto japonés Yuki Tsunoda desde el pit lane al garaje durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025.

ZANDVOORT.- El piloto japonés de Fórmula 1 , Yuki Tsunoda , estaba en una playa en Grecia cuando Red Bull le llamó para pilotar durante el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana, confesó el jueves.

La baja por lesión del francés Isack Hadjar en Red Bull desató un efecto dominó, y el equipo austríaco decidió subir al neozelandés Liam Lawson desde la escudería satélite Racing Bulls.

Fórmula 1 Lando Norris conquista en Hungría su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1

Fórmula 1 Kimi Antonelli conquista la pole en Mónaco y refuerza su liderato en la Fórmula 1

Tsunoda, piloto de pruebas, ocupará el hueco de Lawson en Racing Bulls.

El japonés estaba en una playa de Grecia con amigos cuando recibió la llamada que "esperaba con impaciencia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yuki Tsunoda (@yukitsunoda0511)

Es la primera vez que Tsunoda vuelve a competir desde que perdió su volante en Red Bull la pasada temporada.

"No quiero dar la impresión de que pasaba el tiempo vagando por la playa. Seguía entrenando", aseguró.

Incluso si el reglamento ha cambiado desde el año pasado, "por el momento no estoy perdido ni superado", añadió el japonés, que quiere "disfrutar y divertirme, es lo que tenía ganas de hacer desde hace mucho".

El regreso de Lawson a Red Bull es simbólico, ya que debutó en Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort en 2023. Otra casualidad es que fue Tsunoda quien reemplazó al neozelandés en marzo de 2025 para el resto de la temporada, debido a sus malos resultados.

Tras ceder su volante en el equipo Red Bull a Hadjar para la temporada 2026, Tsunoda mantenía un rol como piloto de prueba en Red Bull y Racing Bulls.

Jornet anuncia su baja para Mont-Blanc

La leyenda española de las carreras de montaña, Kilian Jornet, anunció este jueves su baja para el prestigioso ultra-trail del Mont-Blanc en Chamonix, Francia, el 28 de agosto, debido a una lesión en la rodilla.

El corredor, de 38 años, vio arruinada su temporada por dolores recurrentes en la rodilla, que comenzaron una semana antes de su participación en la competición Zegama-Aizkorri en mayo. Once veces ganador de la prueba, terminó en la 43ª posición.

"A veces, los proyectos cambian y este año no correré el UTMB. Tras varios meses tratando una lesión en la rodilla, hemos decidido, de acuerdo con mi equipo médico, que la operación era la mejor opción", escribió el catalán en Instagram.

Jornet ha vencido cuatro veces la prueba del Mont-Blanc, un récord compartido con el francés François D'Haene, la carrera de montaña más prestigiosa del mundo.

FUENTE: AFP