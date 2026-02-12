jueves 12  de  febrero 2026
Lewis Hamilton pide a la FIA que los equipos arranquen la temporada en "igualdad de condiciones"

El británico Lewis Hamilton, piloto de la escudería Ferrari de la Fórmula 1, dijo que "hay rumores sobre potencia extra que tienen" los monoplazas de Mercedes

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita 2025 en el Circuito Corniche de Yeddah, el 20 de abril de 2025.&nbsp;

AFP / Giuseppe CACACE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAKHIR.- El vigente campeón mundial Lando Norris encabezó la tabla de tiempos este miércoles en los ensayos de pretemporada que se celebran en Baréin, mientras que la leyenda Lewis Hamilton instó a la FIA a asegurarse de que los 11 equipos de Fórmula 1 comiencen la nueva temporada "en igualdad de condiciones".

Con el inicio de la campaña en Melbourne a menos de un mes, fue la segunda oportunidad para que los equipos probaran sus nuevos coches en pista, tras el estreno a puerta cerrada en Barcelona a finales de enero.

Cada monoplaza se ha sometido a una modificación radical desde el final de la temporada pasada debido a los importantes cambios en la normativa a nivel de chasis como de motores.

Norris y su McLaren brillaron en esta jornada inaugural, firmando la mejor vuelta en 1 min y 34.669 seg.

Sin embargo, no sirve para sacar conclusiones porque los equipos están probando distintos aspectos de sus coches con cargas de combustible variables.

Lando Norris (8)
El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.

Max Verstappen, que buscará su quinto título mundial esta temporada, fue quien más vueltas dio, con 136, mientras ponía a prueba su nueva unidad de potencia, construida por primera vez por Red Bull.

El neerlandés fue segundo tras Norris, lo que provocó un gesto de preocupación del director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

"Ellos (Red Bull) son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que los demás", señaló Wolff a la BBC.

"Estamos hablando de un segundo, en vueltas consecutivas. En una vuelta lanzada lo hemos visto antes, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en línea recta", explicó.

El directivo austriaco subrayó que en este primer día de pruebas Red Bull había "marcado la referencia".

La competición fuera de la pista

Los comentarios de Wolff llegaron en un contexto en el que se considera ampliamente que Mercedes es el equipo a batir, mientras se defiende de las acusaciones de que han utilizado una laguna en la nueva normativa que les ha permitido tomar ventaja con la relación de compresión en sus unidades de potencia.

McLaren, Alpine y Williams usan motores Mercedes, mientras que Red Bull también ha sido acusado de aprovechar esa laguna.

La disputa llevó a Hamilton, que ganó seis de sus siete Mundiales durante un período de 12 años con Mercedes antes de pasar a Ferrari en 2025, a pedir claridad.

"Espero que estemos en la lucha", dijo Hamilton a Sky Sports. "Aparte de Mercedes, todos parecemos estar bastante cerca, pero no sabemos con qué cargas de combustible está rodando cada uno", dijo.

Lewis Hamilton (14).jpg
El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, maneja durante la primera sesión de prácticas previas al Gran Premio de China, el 21 de marzo de 2025.

"Hay rumores sobre ciertas cargas de combustible que está usando Mercedes. Hay rumores sobre potencia extra que tienen y que el resto de nosotros no tenemos. Y lo de la relación de compresión", añadió.

Hamilton explicó que espera que la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) resuelva el asunto.

"Con suerte eso se soluciona y la FIA se ocupa de ello para asegurarse de que todos comenzamos en igualdad de condiciones", afirmó.

Hamilton, de 41 años, completó 52 vueltas en la sesión matutina antes de ceder las tareas de prueba a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, que marcó el tercer mejor tiempo del día.

FUENTE: AFP

