Lionel Messi lanza su propia bebida energética

Buscó una bebida hidratante y encontró bebidas que tenían ingredientes saludables pero que cuidaban de sabor. Otros sabían muy bien, pero tenían mucha azúcar y calorías. No quería elegir entre los dos. Creía que una bebida con mejores ingredientes y un sabor increíble podría inspirar a todos a cuidarse mejor. Entonces, Messi fue a trabajar con una bebida propia.

El jugador no sólo busca impactar dentro del campo sino también fuera de él, y por eso ha presentado su nuevo proyecto 'MÁS+'. A través de sus redes sociales, el argentino anunció el lanzamiento al mercado de su nueva bebida energética, que combina los mejores ingredientes y un sabor increíble para inspirar a todos a cuidarse mejor.

Creamos Más+ by Messi porque quería una bebida que pudiera compartir y disfrutar con mi familia, amigos y compañeros. Quiero gradecerle a mi familia por haberme acompañado en este proceso como uno de los fundadores de Más+. — Leo Messi Site (@leomessisite) June 4, 2024

La nueva bebida viene en cuatro sabores diferentes, los favoritos de Messi, y lleva el nombre de hitos inspiradores de su vida. Miami Punch, inspirado en la ciudad donde vive el rosarino y su familia, sede del actual y próximo capítulo del '10 ';Orange d'Or, inspirada en los ocho Balones de Oro del futbolista; Berry Copa Crush, inspirada en los siete títulos de Copa del Rey de Lionel con el FC Barcelona y su victoria en la Copa América con Argentina; y Limón Lime League, que rinde homenaje a la trayectoria de Messi jugando en la UEFA Champions League, copa que ganó en tres ocasiones.

Lionel Messi se ha asociado con la empresa matriz de White Claw para crear una nueva bebida hidratante, marcando su entrada en la categoría de $33 mil millones dominada por competidores arraigados como Paul's Prime , Gatorade y BodyArmor que han estado compitiendo por la creciente sed de bebidas energéticas de los consumidores.

Más que un nombre en la etiqueta, Messi es fundador de Más+ de Messi y The Más+ Next Generation Beverage Co., junto con innovadores de sabor de The Mark Anthony Group.