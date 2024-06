Lionel Messi revela la posibilidad de jugar con Neymar en el Inter Miami

El argentino campeón del mundo reveló que tienen un grupo de Whatsapp junto al uruguayo Luis Suárez y al brasileño llamado “sudaca”: "Creo que él (Neymar) puso 'sudaca' o algo así, porque está armado... desde Barcelona y cuando jugábamos juntos y quedó", explicó.

Neymar Messi.jpg Neymar (izquierda) reconoció que ha conversado con Messi (derecha) y Luis Suárez mantenerse juntos en el Barcelona por la amistad que los une EFE

Messi habló sobre la posibilidad de volver a jugar en el mismo equipo con Neymar y dar una nueva versión de la MSN: “La verdad que ahora es difícil, él está en Arabia, le queda un año de contrato, me parece. Él pasó un año difícil ahora, donde estuvo mucho tiempo lesionado, que lo deja afuera de la Copa América también, donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia. Y bueno, ahora es difícil. Después no sé, la vida la verdad que da tantas vueltas que puede pasar de todo, pero creo que hoy por hoy, no”, aseguró el argentino.

Obviamente nadie se imaginaba a Messi reunido una vez más con Suárez y el Inter Miami lo hizo posible. Así que, no se puede descartar nada, en cuanto a otra unión entre los tres amigos.

FUENTE: Con información de Infobae