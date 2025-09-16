martes 16  de  septiembre 2025
Liverpool prepara el debut de su nueva joya para un duelazo en Champions

El sueco Alexander Isak podría estrenarse con los colores del Liverpool en el choque de la Champions League ante el Atlético de Madrid el miércoles

El delantero sueco Alexander Isak, del Liverpool, durante una sesión de entrenamiento del club, el 16 de septiembre de 2025.

DARREN STAPLES / AFP

DARREN STAPLES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIVERPOOL.- El técnico del Liverpool, Arne Slot, reveló este martes que el delantero sueco Alexander Isak podría debutar con los 'Reds' en Champions el miércoles ante el Atlético de Madrid en Anfield.

Isak fichó por los vigentes campeones de la Premier League en un traspaso récord en Reino Unido de 169 millones de dólares procedente del Newcastle en el día de cierre del 'mercato'.

El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.
Estrella del Liverpool admite estar "asustado" por volver al club tras muerte de Diogo Jota
Las jugadoras de las selecciones de Noruega y Finlandia guardaron un minuto de silencio para rendir homenaje al delantero portugués del Liverpool Diogo Jota
Un gesto nunca antes visto en el Liverpool estremece al mundo del fútbol

El jugador de 25 años, que conoce la Liga española de su época en la Real Sociedad, no participó en la victoria del domingo por 1-0 ante el Burnley en la Premier.

"Definitivamente, hay una posibilidad porque está en la convocatoria (...). Diría un 99,9% de seguridad, pero puedo decir al cien por cien que no jugará 90 minutos", afirmó Slot en rueda de prensa.

Isak entrenó solo en un intento de forzar su traspaso, por lo que ha necesitado trabajo adicional para recuperar la forma.

Los goles de Isak ayudaron al Newcastle a acabar con su sequía de títulos de 56 años cuando derrotaron al Liverpool en la final de la Copa de la Liga la temporada pasada y a clasificarse para la Champions.

Pero su única aparición esta temporada ha sido con la selección de Suecia.

"No tiene que demostrar a nadie que es suficientemente bueno para jugar en la Premier League, porque eso ya lo ha demostrado en Newcastle", dijo el técnico neerlandés.


