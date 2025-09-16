Liverpool prepara el debut de su nueva joya para un duelazo en Champions

El delantero sueco Alexander Isak, del Liverpool, durante una sesión de entrenamiento del club, el 16 de septiembre de 2025.

LIVERPOOL.- El técnico del Liverpool , Arne Slot, reveló este martes que el delantero sueco Alexander Isak podría debutar con los 'Reds' en Champions el miércoles ante el Atlético de Madrid en Anfield.

Isak fichó por los vigentes campeones de la Premier League en un traspaso récord en Reino Unido de 169 millones de dólares procedente del Newcastle en el día de cierre del 'mercato'.

El jugador de 25 años, que conoce la Liga española de su época en la Real Sociedad, no participó en la victoria del domingo por 1-0 ante el Burnley en la Premier.

"Definitivamente, hay una posibilidad porque está en la convocatoria (...). Diría un 99,9% de seguridad, pero puedo decir al cien por cien que no jugará 90 minutos", afirmó Slot en rueda de prensa.

Isak entrenó solo en un intento de forzar su traspaso, por lo que ha necesitado trabajo adicional para recuperar la forma.

Los goles de Isak ayudaron al Newcastle a acabar con su sequía de títulos de 56 años cuando derrotaron al Liverpool en la final de la Copa de la Liga la temporada pasada y a clasificarse para la Champions.

Pero su única aparición esta temporada ha sido con la selección de Suecia.

"No tiene que demostrar a nadie que es suficientemente bueno para jugar en la Premier League, porque eso ya lo ha demostrado en Newcastle", dijo el técnico neerlandés.

