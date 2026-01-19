martes 20  de  enero 2026
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

Hafley, de 46 años, sustituye al destituido Mike McDaniel, quien hasta 8 de enero pasado cumplió cuatro campañas, y en las dos últimas entregó resultados negativos

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los Miami Dolphins han contratado a Jeff Hafley, ex coordinador defensivo de los Green Bay Packers, como su nuevo entrenador en jefe para las próximas cinco temporadas, informó este lunes NFL Network.

Hafley, de 46 años, sustituye al destituido Mike McDaniel, quien hasta 8 de enero pasado cumplió cuatro campañas, y en las dos últimas entregó resultados negativos: 8 juegos ganados y 9 perdidos en 2024. El año pasado dejó un balance de 7 triunfos y 10 derrotas, que dejaron al equipo al margen de los 'playoffs'.

Será la primera experiencia como entrenador en jefe para Jeff Hafley, quien pasó dos años como coordinador defensivo de los Packers con números destacados.

En 2024 llevó a sus jugadores a ser la sexta defensiva que menos puntos recibió entre los 32 equipos de la NFL y en esta campaña la defensiva de Packers lució consistente hasta que perdió por lesión a Micah Parsons, su hombre estelar.

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo.

Pasó a Tampa Bay Buccaners en 2012 en los que ocupó el puesto de asistente de defensivos profundos, misma labor que llevó en los Cleveland Browns entre 2014 y 2015, y en los San Francisco 49ers de 2016 a 2018.

La misión de Jeff Hafley será dar identidad ganadora a a Miami Dolphins para llegar a los 'playoffs', instancia a la que llegaron en la zafra de 2023.

FUENTE: Con información de EFE

