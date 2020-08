Es difícil lograr que el City no te meta gol y no es muy fácil meterle gol. Además, el partido es en Manchester, donde el equipo inglés ha perdido tan solo tres partidos esta temporada. Las estadísticas de esta temporada no invitan al optimismo por parte de la afición madridista, sin embargo, hay dos datos más devastadores para la esperanza madrileña.

Remontar fuera de casa, misión imposible

El Real Madrid nunca ha remontado una eliminatoria de Champions tras haber perdido la ida en casa. El 13 veces campeón de Europa ha remontado muchas veces jugando el partido de vuelta en el Bernabeú, pero remontar en terreno enemigo no se le ha dado bien al Real Madrid.

En este siglo, el Madrid ya cayó eliminado en la temporada 2000-2001 frente al Bayern de Munich tras haber perdido 0-1 en casa. Perdieron la vuelta 2-1 en Alemania. En la 2005-2006, el Arsenal fue el verdugo del Madrid. En el Bernabeú venció el Arsenal 0-1, derrota que acabaría con la dimisión de Florentino Pérez como presidente del conjunto madrileño, y en la vuelta en Londres no pasaron del empate a 0. Contra el Liverpool, en la campaña 2008-2009, ocurrió lo mismo. Derrota del Madrid en el Bernabéu por 0-1 y en Anfield fue humillado 4-0.

Finalmente, el último antecedente del conjunto blanco siendo eliminado de Champions tras perder la ida en casa fue en la eliminatoria contra el Barcelona de Guardiola en 2011. Un doblete de Messi y la expulsión de Pepe acabaron con la victoria del Barsa en Madrid. La vuelta finalizó 1-1 con el equipo dirigido entonces por Mounrinho eliminado una vez más de Champions tras perder en el Santiago Bernabéu la ida de la eliminatoria.

La baja de Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid será baja en la vuelta de la eliminatoria tras ser expulsado en el partido de ida por una falta sobre Gabriel Jesús que se marchaba en solitario frente a Thibaut Courtois para quizás marcar el tercer gol del City en el Bernabeú.

No hace falta argumentar y explicar la importancia de Sergio Ramos en el Real Madrid, figura que cobra más valor cuando hace falta carácter, espíritu y liderazgo para lograr hazañas como la que intentará conseguir el equipo de Zidane en el Etihad Stadium. Por no decir que, aparte de capitán, Ramos es el segundo máximo goleador del equipo y el líder indiscutible de la defensa menos goleada de LaLiga.

El dato que de verdad muestra la importancia del capitán y que solo da un mal presagio para el Madrid de lo que puede pasar en Manchester es que de los últimos seis partidos en Champions sin Ramos, el equipo madrileño solo ha ganado uno y ha perdido cinco. La única victoria fue contra el Brujas esta temporada, partido en el que el conjunto blanco ya estaba clasificado para los octavos de final y no tenía nada en juego.

Las derrotas seguramente sean recordadas por los aficionados madridistas. La primera de las cinco de esta mala racha del Madrid sin Ramos en Champions vino contra la Juventus en 2018. El equipo de Zidane venció en Turín 0-3 con gol de chilena de Cristiano Ronaldo. La vuelta en el Bernabeú no parecía una cita peligrosa tras ese resultado en la ida. El capitán se perdió el duelo y su equipo perdió 1-3, con un gol de penalti de Ronaldo en el descuento que le dio el pase a semifinales in extremis al Madrid.

Luis Suarez Sergio Ramos El Clásico más reciente dejó un 5-1 demoledor sin Leo Messi, fue la puntilla a un equipo sin rumbo. Ahora, recuperado en su autoestima y el físico de la mano de Santiago Solari, el Real Madrid encara un gran reto. EFE / Archivo

En la temporada 2018-2019, con Julen Lopetegui como entrenador, el Madrid perdió 1-0 frente al CSKA de Moscú, partido de la fase de grupos que no disputó el capitán. En el duelo contra el equipo ruso en el Bernabeú, con Santiago Solari como entrenador tras la destitución de Lopetegui, Ramos tampoco jugó y el conjunto madrileño perdió un partido de forma humillante por 0-3 en su casa. Contra el Ajax, ya en octavos, Ramos forzó la amarilla que le hacía perderse la vuelta en el Bernabeú por sanción. Además admitió ante la prensa después del partido que forzó la tarjeta intencionalmente, lo que le costó un partido más de sanción. En principio, tras una victoria de 1-2 en Ámsterdam, la vuelta en casa se veía como un partido cómodo. Acabó siendo una noche trágica en el Bernabeú que veía como el Madrid caía eliminado de Champions tras perder 1-4 contra el equipo neerlandés.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Esta temporada la racha negativa sin Ramos en Champions siguió su tendencia. El capitán cumplió su segundo partido de sanción por la tarjeta forzada la temporada anterior frente al Paris Sant Germain. Una vez más, noche para olvidar del equipo blanco que perdió 3-0 en París ante un PSG que además no tenía a sus dos estrellas en la delantera, Neymar y Kylian Mbappé.

Si hay un equipo que puede lograr semejante remontada es el Real Madrid, pero la baja de Sergio Ramos y la incapacidad histórica del Real Madrid de remontar eliminatorias de Champions tras perder la ida en casa, auguran unas vacaciones tempranas para el conjunto de Zidane.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes