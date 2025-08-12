martes 12  de  agosto 2025
Mánager campeón con los Marlins en 2003 asegura ver similitudes entre aquel club y el actual

Jack McKeon, timonel que llevó a los Marlins a su más reciente título de Serie Mundial, dijo que la capacidad de reacción de ambos equipos es digna de destacar

El exdirigente de los Marlins, Jack McKeon, durante una ceremonia por el décimo aniversario del equipo campeón de la Serie Mundial de 2003, el 4 de agosto de 2013.

MIKE EHRMANN / Getty Images vía AFP

MIKE EHRMANN / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami de 2003 se convirtieron en apenas el segundo equipo en la historia en ganar una Serie Mundial después de haber estado 10 juegos o más por debajo de la marca de .500 en algún punto de esa misma temporada. Aquel combinado, bajo las órdenes de Jack McKeon, terminó sorprendiendo por completo al mundo beisbolero cuando superó a los mega favoritos Yanquis de Nueva York en ese "Clásico de Otoño".

Recuperar un balance nivelado, luego de estar varios juegos por debajo de .500, es algo que también consiguieron los peces de 2025. Casualmente, lo hicieron el fin de semana en el que McKeon fue exaltado al Salón de la Fama de Leyendas de los Marlins, barriendo a los "Bombarderos del Bronx" en una serie que recibió a un total de 101.545 fanáticos en el LoanDepot Park, un récord para el recinto en una seguidilla de tres encuentros.

"Sí", respondió McKeon sobre si veía similitudes entre aquel conjunto campeón de Miami y el actual, en declaraciones para el portal oficial del club. "La forma en la que están viniendo de atrás. Eso me recuerda un poco a 2003, cuando comenzamos algo lento y de la nada nos encendimos", agregó.

El 11 de mayo de 2003, los Marlins despidieron al entonces mánager Jeff Torborg y contrataron a McKeon para que se hiciera cargo del combinado. Miami llegó a caer a un balance de 19-29 el 22 de ese mes, pero finalizó con un registro de 72-42 en el resto del camino, el mejor de todas las Grandes Ligas en ese lapso.

Único en su clase

McKeon, que para ese entonces tenía 72 años de edad, se convertiría eventualmente en el timonel de mayor en edad en comandar a su club a un título de la Serie Mundial.

"2003 fue una temporada muy especial, en particular para el sur de la Florida", aseguró McKeon. "Le dimos vida a esa área. Había mucha alegría y los fanáticos estaban muy orgullosos. Fue muy divertido. Los aficionados estuvieron increíbles. Como mencioné antes en mi discurso, fueron nuestro jugador número 10 y apoyaron en todo momento. Espero que hagan lo mismo con este equipo joven e intrigante que tienen".

