lunes 18  de  agosto 2025
Motores

Marc Márquez acelera en sellar su campaña para volver a ser campeón

Marc Márquez, seis veces campeón del mundo y líder destacado del campeonato, ganó por primera vez en el Gran Premio de Austria de Moto GP

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, ganador del Gran Premio de Austria de MotoGP, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, ganador del Gran Premio de Austria de MotoGP, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

Jure Makovec / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Marc Márquez, seis veces campeón del mundo y líder destacado del campeonato, corrigió este domingo una rareza en su palmarés, imponiéndose por primera vez en el Gran Premio de Austria de Moto GP, un nuevo triunfo que le acerca más a su séptima corona mundial.

"Era un circuito al que le tenía ganas", reconoció el piloto de 32 años a las cámaras del difusor español DAZN. "Evidentemente, con la moto roja (Ducati) quería intentar ganar".

Lee además
Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.
Motores

Marc Márquez lidera los ensayos clasificatorios del GP de Austria 2025 en Moto GP
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.
BÉISBOL

Aspiraciones de los Marlins sufren duro golpe con la pérdida de Stowers

Concluida la 13ª prueba de las 22 del calendario, Márquez ha ganado el 9, las últimas seis de forma consecutiva, habiendo conquistado el paso 12 de las carreras esprint. Un dominio aplastante con el que se distancia ya a 142 puntos de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), segundo en la clasificación del campeonato.

"Lo importante es seguir sumando, intentar entender siempre los límites en carrera. Al ir con tanta inercia me costará entender y aceptar el día que no se pueda ganar, que va a llegar (...) pero mientras dure intentaremos seguir", analizó Márquez sobre el tramo final de la temporada.

El domingo y pese a salir desde la cuarta posición, el piloto Ducati terminó viendo la bandera de cuadros por delante de su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), joven debutante este año en la élite del motociclismo que compuso así su mejor resultado hasta la fecha.

El tercer escalón del podio fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partió desde la pole position y que mantuvo la primera posición hasta el último tercio de carrera, cuando fue superado primero por Márquez y luego por Aldeguer.

marquezaustria
Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.

Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.

Victoria de Moreira en Moto2

"Estoy muy satisfecho por el fin de semana en su conjunto", se alegró pese a todo Bezzecchi. "He dado lo mejor de mí como siempre, pero lamentablemente tuve algunos problemas con la moto y tuve que frenar", explicó.

Menos satisfacción tuvo su compatriota Francesco Bagnaia, la otra Ducati de fábrica de la parrilla, que terminó en 8ª posición pese a haber sido tercero durante gran parte de las 28 vueltas. "Pecco", doble campeón del mundo (2022, 2023) había ganado de forma consecutiva los tres últimos Grandes Premios sobre el trazado austríaco.

Por su parte, el vigente campeón del mundo Jorge Martín (Aprilia), que se ha perdido gran parte de la temporada por las lesiones, volvió a sufrir una caída este domingo y tuvo que abandonar. El madrileño fue trasladado después al centro médico del circuito por precaución.

En Moto 2, el brasileño Diogo Moreira logró su segunda victoria en la categoría, menos de dos meses después de su primer triunfo en el Gran Premio de Países Bajos, a finales de junio.

Moreira, de 21 años, ocupa la tercera posición del campeonato, a 45 puntos del líder español Manuel González, tercero este domingo.

La temporada continuará el próximo fin de semana, con el regreso de la MotoGP a Hungría por primera vez desde 1992.

Temas
Te puede interesar

Bateador dominicano Víctor Robles pierde la paciencia en Triple-A: lanzó su bate tras ser golpeado

PSG inicia la defensa del título de la Ligue 1 con triunfo gris en Nantes

Arsenal cumple ante el Manchester United, pero el Chelsea decepciona

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Te puede interesar

Huracán Erin.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin se aleja de Florida, pero deja amenaza de fuerte oleaje y corrientes de resaca en sus costas

Por DANIEL CASTROPÉ
Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable. 
SIN CAMBIOS

Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

Lianet Rodríguez.
SUCESOS

Conductora "ebria" desata persecución en sentido contrario a 80 mph en los Cayos de Florida

El presidente surcoreano, Lee Jae-Myung (centro), habla tras recibir las cartas de nombramiento durante la ceremonia de investidura celebrada en la plaza Gwanghwamun de Seúl el 15 de agosto de 2025. 
POLÍTICA

El presidente de Corea del Sur allana el camino a un acercamiento con Corea del Norte

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta