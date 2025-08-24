domingo 24  de  agosto 2025
Motores

Marc Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

Tras sellar en Hungría su séptimo doblete carrera esprint-Gran Premio consecutivo, el piloto español Marc Márquez (Ducati) dio el domingo un paso más hacia su séptimo título mundial

Picsart_25-08-24_16-41-44-041
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras sellar en Hungría su séptimo doblete carrera esprint-Gran Premio consecutivo, el piloto español Marc Márquez (Ducati) dio el domingo un paso más hacia su séptimo título mundial, beneficiado una vez más por la mala actuación de sus perseguidores.

Al término del 14º de 22 Grandes Premios, el mayor de los hermanos Márquez cuenta ya con 175 puntos de ventaja en el campeonato mundial sobre Álex Márquez (Ducati-Gresini), su principal perseguidor, que quedó 14º en Balaton Park.

Lee además
El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, ganador del Gran Premio de Austria de MotoGP, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.
Motores

Marc Márquez acelera en sellar su campaña para volver a ser campeón
Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.
Motores

Marc Márquez lidera los ensayos clasificatorios del GP de Austria 2025 en Moto GP

Mientras, el bicampeón mundial (2022, 2023) Francesco Bagnaia (Ducati) fue 9º, y está ya a 227 unidades de su compañero de garaje.

El podio del domingo fue completado por el español Pedro Acosta (KTM), segundo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero.

Márquez salió desde la pole, pero un toque con la rueda trasera de Bezzecchi en las primeras curvas de la carrera hicieron que el catalán de 32 años reculase hasta la cuarta posición.

Tenaz, el seis veces campeón del mundo, no tardó en colocarse justo detrás del italiano, iniciando su habitual caza por la primera posición.

Finalmente, en la 11ª vuelta, Márquez recuperó las riendas de la carrera para dominar hasta el final.

"He tenido paciencia para pasar, luego apretar y gestionar", resumió sonriente al difusor español DAZN.

Picsart_25-08-18_12-40-31-197
El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, ganador del Gran Premio de Austria de MotoGP, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo, ganador del Gran Premio de Austria de MotoGP, celebra en el podio tras el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 17 de agosto de 2025.

Podios sudamericanos en Moto2 y Moto3

Por detrás, dos se sus compatriotas efectuaron grandes remontadas.

El joven Pedro Acosta, de 21 años, pasó de la séptima a la segunda posición, igualando su mejor posición en la categoría reina.

Pero, con permiso de Marc Márquez, el otro gran vencedor de la jornada fue el vigente campeón Jorge Martín, que arrancó 16º y cruzó la bandera de cuadros en cuarta posición, su mejor resultado en un año lastrado por las lesiones.

"Una posición muy buena, sobre todo para el equipo, que están muy contentos, muy motivados", declaró Martín a DAZN. "Hemos dado un gran paso".

Las carreras en las categorías inferiores fueron especialmente positivas para los pilotos sudamericanos: en Moto2 el colombiano David Alonso logró su primera victoria de la temporada, por delante del brasileño Diogo Moreira, con el líder español de la categoría Manuel González completando el podio.

En Moto3, el argentino Valentín Perrone terminó segundo, entre los españoles Máximo Quiles y David Múñoz.

Dentro de dos semanas, los hermanos Márquez jugarán "en casa" durante el Gran Premio de Moto GP de Cataluña.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TENSIÓN Y ALIVIO

Miami-Dade discute su presupuesto en medio de fuertes presiones y reclamos

El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de enero de 2021. video
ANÁLISIS

Padrino López: Un narco general en su laberinto

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El defensa austriaco #22 del Elche, David Affengruber, cae junto al delantero italiano #22 del Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Elche CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

Te puede interesar

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Las estafas dejan sin ahorros a miles de personas mayores en Estados Unidos
ADVERTENCIA

"Jáquer fantasma", la estafa multimillonaria que deja sin ahorros a miles de jubilados en EEUU

TIfón Kajiki cerca de la costa de Vietnam.  video
EL TIEMPO

Vietnam en alerta: Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki'

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.
Tenis

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open