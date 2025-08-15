Marc Márquez lidera los ensayos clasificatorios del GP de Austria 2025 en Moto GP

Marc Márquez, piloto español de Moto GP del equipo Ducati Lenovo, conduce durante los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Moto GP en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria, el 15 de agosto de 2025.

Marc Márquez volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la temporada 2025 de Moto GP al marcar el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Austria , disputados este viernes en el circuito Red Bull Ring . Con su Ducati , el seis veces campeón mundial superó al español Pedro Acosta (KTM) y al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), tres veces ganador en este trazado.

Márquez, que busca su sexta victoria consecutiva de la temporada, aún no ha logrado imponerse en Austria, lo que añade un reto especial para la carrera. Su hermano, Álex Márquez (Ducati-Gresini), terminó cuarto, a 0.318 segundos.

Top 10 de los ensayos clasificatorios GP de Austria 2025

Marc Márquez (ESP/Ducati) – 1:28.117

Pedro Acosta (ESP/KTM) – +0.228

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) – +0.268

Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) – +0.318

Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) – +0.402

Joan Mir (ESP/Honda) – +0.577

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) – +0.579

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) – +0.648

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) – +0.652

Brad Binder (RSA/KTM) – +0.728

Entre las sorpresas de la jornada, el vigente campeón mundial Jorge Martín (Aprilia) solo pudo ser 16º, mientras que Fabio Quartararo (Yamaha) fue 14º, ambos obligados a disputar la Q1 este sábado.

Novedades en el MotoGP: campeonato de Harley-Davidson

En el marco del evento, se anunció la creación de un campeonato de Harley-Davidson que se disputará en seis de las 22 citas del calendario de MotoGP 2026. La iniciativa busca atraer a nuevos públicos y llega poco después de que Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, adquiriera MotoGP.

Con el regreso de la acción tras la pausa de mitad de temporada, todas las miradas estarán puestas en si Márquez puede romper su sequía de victorias en Austria y afianzar aún más su liderato rumbo al título.