miércoles 10  de  junio 2026
FÚTBOL

Marco Rubio liderará delegación de Donald Trump en el debut de EEUU en el Mundial

A Marco Rubio, principal diplomático estadounidense, lo acompañarán en el partido el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará la delegación del gobierno de Donald Trump en el partido de apertura del Grupo D del Mundial 2026 entre el seleccionado local y Paraguay, el viernes en Los Ángeles, informó el Departamento de Estado este miércoles.

A Rubio, principal diplomático estadounidense, lo acompañarán el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

Lee además
El centrocampista español #20 Pedri celebra con el delantero español #07 Ferran Torres después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional entre Perú y España en el Estadio Cuauhtemoc en Puebla, México, el 8 de junio de 2026.
Fútbol

El mediocampo, la gran fortaleza de España para el Mundial 2026
El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 
MÚSICA

Mundial 2026 apuesta por grandes presentaciones de música para atraer más público

El Mundial de Norteamérica es "un momento histórico para el gobierno de Trump, que muestra el liderazgo y la hospitalidad de Estados Unidos ante una audiencia global mientras la nación celebra su 250 aniversario", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

Al margen del partido, Rubio se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña, "para impulsar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, que abarca la seguridad regional, el comercio y la inversión, y las tecnologías emergentes", añadió Piggott.

Embed

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, que acogerá el jueves el partido inaugural del torneo entre el Tri y Sudáfrica.

Trump dijo el miércoles que tiene previsto asistir a algún partido del Mundial, pero no precisó a cuál.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio, en East Rutherford (Nueva Jersey), como hizo en el Mundial de Clubes el año pasado.

Jugadores estarán representados en el Consejo

Los jugadores van a tener a partir de ahora su lugar en las reuniones del Consejo de la FIFA, el principal órgano de decisión de la organización que dirige el fútbol, celebró este miércoles la FIFPro, principal asociación de representación de los futbolistas profesionales.

"La voz de los jugadores estará representada en las reuniones del Consejo de la FIFA, gracias a un estatus de observador con derecho de palabra cuando cuestiones relativas a los futbolistas sean examinadas", explicó la FIFPro en un comunicado, anunciando la firma de un nuevo protocolo de acuerdo con la FIFA.

Este acuerdo asocia, a partir de ahora, a FIFPro con "todas las reformas importantes relativas al bienestar de los jugadores", celebró la asociación, que subraya que trabajará a partir de ahora con la FIFA en lo referente al calendario internacional de los partidos o el sistema de traspasos, dos asuntos que suponen motivo de fricción regularmente.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el ritual que vibra

Hinchas de Irán anhelan un duelo contra EEUU en el Mundial 2026

FIFA niega tener control sobre visados para el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. 
Elecciones

Perú: Resultado final de balotaje presidencial podría demorar dos semanas o más

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
GUERRA

EEUU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; Teherán ataca base estadounidense en Baréin

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia

Según Jorge Sánchez Grass, la periodista Kristen Welker trata con mucho más cariño a los enemigos de Estados Unidos que al presidente de Estados Unidos
¿Sesgo mediático?

Periodista que increpa a Trump con preguntas incisivas, se muestra complaciente en entrevista con Díaz-Canel

El ala-pívot francés de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, número 01, mira hacia arriba durante el tercer partido de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York el 8 de junio de 2026. 
Baloncesto

Victor Wembanyama evita una sanción y seguirá sin riesgo inmediato de suspensión

Te puede interesar

Imagen referencial. 
DESMENTIDO

EEUU niega que empresa de Florida tenga licencia para exportar petróleo a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En la Corte IDH hay varios casos de Venezuela en espera de justicia. 
VENEZUELA

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena cierre de cárcel del Helicoide tras constatar torturas

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump firma ley de presupuesto para ICE y otras agencias de Inmigración

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para emitir su voto en las elecciones presidenciales en un centro de votación en Bogotá el 31 de mayo de 2026. Los colombianos acuden a las urnas en unos comicios que determinarán la respuesta de la nación, asolada por el conflicto, a la creciente violencia: mantenerse a la izquierda y optar por el diálogo o virar a la derecha hacia la guerra total
COLOMBIA

Congresista del oficialismo se retracta y rectifica el auto que ordenaba suspender a Petro como presidente

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reúne con personal militar estadounidense en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo el 25 de febrero de 2025.
EEUU

Secretario de Guerra de EEUU en Guantánamo: El futuro de Cuba está en manos del Presidente Trump, estamos preparados para cualquier contingencia