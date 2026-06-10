Marco Rubio liderará delegación de Donald Trump en el debut de EEUU en el Mundial

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.

WASHINGTON.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , encabezará la delegación del gobierno de Donald Trump en el partido de apertura del Grupo D del Mundial 2026 entre el seleccionado local y Paraguay , el viernes en Los Ángeles , informó el Departamento de Estado este miércoles.

A Rubio, principal diplomático estadounidense, lo acompañarán el secretario de Transporte, Sean Duffy , y el senador Markwayne Mullin .

El Mundial de Norteamérica es "un momento histórico para el gobierno de Trump, que muestra el liderazgo y la hospitalidad de Estados Unidos ante una audiencia global mientras la nación celebra su 250 aniversario", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

Al margen del partido, Rubio se reunirá con el presidente paraguayo, Santiago Peña, "para impulsar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, que abarca la seguridad regional, el comercio y la inversión, y las tecnologías emergentes", añadió Piggott.

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Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, que acogerá el jueves el partido inaugural del torneo entre el Tri y Sudáfrica.

Trump dijo el miércoles que tiene previsto asistir a algún partido del Mundial, pero no precisó a cuál.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio, en East Rutherford (Nueva Jersey), como hizo en el Mundial de Clubes el año pasado.

Jugadores estarán representados en el Consejo

Los jugadores van a tener a partir de ahora su lugar en las reuniones del Consejo de la FIFA, el principal órgano de decisión de la organización que dirige el fútbol, celebró este miércoles la FIFPro, principal asociación de representación de los futbolistas profesionales.

"La voz de los jugadores estará representada en las reuniones del Consejo de la FIFA, gracias a un estatus de observador con derecho de palabra cuando cuestiones relativas a los futbolistas sean examinadas", explicó la FIFPro en un comunicado, anunciando la firma de un nuevo protocolo de acuerdo con la FIFA.

Este acuerdo asocia, a partir de ahora, a FIFPro con "todas las reformas importantes relativas al bienestar de los jugadores", celebró la asociación, que subraya que trabajará a partir de ahora con la FIFA en lo referente al calendario internacional de los partidos o el sistema de traspasos, dos asuntos que suponen motivo de fricción regularmente.

FUENTE: AFP