FIFA niega tener control sobre visados para el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

MÉXICO.- El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , calificó el miércoles de "lamentable" el caso del árbitro somalí que no podrá participar en el Mundial 2026 , luego de que Estados Unidos le negara una visa de ingreso al país.

Las autoridades estadounidenses le negaron la entrada a Omar Artan a su llegada a Miami y terminó siendo apartado del torneo, que inicia el jueves en Ciudad de México.

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"Es lamentable lo que le pasó a Omar, el árbitro de Somalia. Pero, de nuevo, no controlamos todo", dijo el máximo responsable del organismo rector del fútbol mundial en rueda de prensa un día antes del partido inaugural en el estadio Azteca.

AFP__20260608__B6DZ4NV__v1__MidRes__FilesFblWc2026SomReferee Al galardonado árbitro somalí Omar Artan, que iba a ser el primero de su país en arbitrar en la Copa del Mundo, se le negó la entrada a Estados Unidos. AFP

"Intentamos encontrar soluciones, pero debemos respetar que no somos los reyes del mundo, que pueden imponer su voluntad a gobiernos y fuerzas policiales; somos una organización deportiva", respondió a una pregunta sobre si la FIFA había "perdido el control" tras el rechazo de la visa a Artan.

México organizará el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Anteriormente albergó en solitario los de 1970 y 1986.

El Tri enfrentará a Sudáfrica el jueves en el Azteca, que por tercera vez en su historia acoge el partido inaugural de un Mundial.

El estadio "está bendito por los dioses del fútbol", señaló Infantino. "Ha visto cosas increíbles".

Países Bajos abre las puertas en su primera práctica

Un día después de aterrizar en Kansas City, la selección de Países Bajos realizó este miércoles su primer entrenamiento abierto frente a alrededor de un millar de aficionados.

Los pupilos de Ronald Koeman se ejercitaron levemente durante dos horas bajo un potente sol en las instalaciones del Kansas City Current, equipo de la liga femenina norteamericana (NWSL).

El defensa Virgil van Dijk, capitán de la escuadra Oranje, y sus compañeros agradecieron el apoyo de los seguidores, la mayoría con camisetas naranjas.

Sin que haya llegado aún la ola de aficionados europeos, entre los espectadores se mezclaban seguidores del KC Current y residentes de la localidad de Riverside, donde se encuentra el campo de entrenamiento, que obtuvieron plaza en una lotería.

"Somos muy aficionados al soccer y al KC Current", dijo a la AFP Cade House, residente local, mientras veía pelotear a su hijo de ocho años frente al césped.

FUENTE: AFP