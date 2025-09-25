jueves 25  de  septiembre 2025
Marlins pierden a uno de sus jugadores para la recta final, pero respiran tras su diagnóstico

El jardinero Dane Myers fue inscrito en la lista de lesionados de los Marlins de Miami luego de chocar contra la pared del bosque derecho en Filadelfia

El patrullero Dane Myers, de los Marlins de Miami, batea durante un encuentro ante los Rockies de Colorado, el 16 de septiembre de 2025.

MATTHEW STOCKMAN / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami deberán afrontar los últimos juegos de la presente ronda regular sin el jardinero Dane Myers, luego de que un choque contra la pared del bosque derecho del Citizens Bank Park de Filadelfia el martes por la noche forzara al alto mando de los peces a inscribirlo en la lista de lesionados.

Myers se estrelló contra la pared persiguiendo una conexión de Max Kepler, de los Filis, en el comienzo del segundo inning y se golpeó una de sus piernas en el intento de capturar la pelota. El guardabosques fue diagnosticado con una cortadura en el área y fue colocado en el listado de marginados de 10 días, lo que oficialmente concluyó su contienda 2025.

"No dormí muy bien anoche", aseguró Myers el miércoles, en declaraciones recogidas por el portal oficial del club. "La jugada fue desafortunada. Era una jugada difícil en la pared y obviamente estaba intentando atrapar la pelota, pero es parte del juego que haya golpeada ese lugar de la pared", añadió.

Embed

El jardinero cayó al suelo de inmediato y poco después el mánager Clayton McCullough, un tráiner de los Filis, otro de los Marlins y el también patrullero Jakob Mersee se acercaron para auxiliarlo.

No es la primera vez que Myers choca contra una pared en pleno juego, aunque nunca ha surgido una lesión importante en su carrera a raíz de alguna de esas colisiones.

Año importante en lo personal

Myers hizo el equipo de los Marlins para la jornada inaugural este año por primera vez en su carrera y culminará con una línea ofensiva de .235/.291/.326 en la presente temporada, junto con 10 dobles, seis jonrones, 31 carreras impulsadas y 18 bases robadas en 106 juegos disputados.

"Supongo que estaba algo sorprendido de ver cuán profunda era la cortada y de hacerlo mientras mi rodilla sentía tanto dolor", recordó. "Fue bastante preocupante en el momento. Pero tuvimos el mejor escenario posible al final. Solo tenemos que preocuparnos por una cortada. Un golpe en el hueso también, pero eso se recupera rápido".

Myers necesitó de seis puntos de sutura para cerrar la herida en su pierna.

