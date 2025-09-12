Lanzador de los Marlins brilla en su regreso de una larga ausencia

El lanzador de los Marlins de Miami, Ryan Weathers, trabaja en el primer inning de un juego contra los Mellizos de Minnesota, el 24 de septiembre de 2024.

Ryan Wathers vivió una faena como, quizás, ninguna otra en una carrera en las Grandes Ligas que dio inicio en 2020 para él. En su regreso de la lista de lesionados de 60 días este pasado jueves, el zurdo de los Marlins de Miami trabajó por espacio de cinco entradas en blanco en la victoria de su club sobre los Nacionales de Washington en el LoanDepot Park.

El zurdo ponchó a cuatro rivales y no regaló pasaportes en su apertura, en la que recibió cinco imparables (todos sencillos) a lo largo de una velada en la que necesitó de 68 lanzamientos.

"Pienso en todas las aperturas que he tenido en mi carrera y la de hoy es en la que más nervios he tenido", admitió Weathers en una conversación con el portal oficial de los peces. "Primera vez que he tenido una lesión en el brazo, así que quieres regresar y ser normal. Por eso en el primer episodio definitivamente sentí que fui cuidadoso. Después de eso dejé ir un par y fue como 'Está bien, estoy listo'. Es una bendición estar de vuelta", agregó.

Por su parte, el mánager Clayton McCullough se encargó de reafirmarle al serpentinero que lo que habían visto de él en dicha aparición era todo lo que el cuerpo técnico del equipo podía esperar y hasta más.

"Ryan estuvo increíble", señaló el timonel. "Lo que más me impresionó de esta noche fue cuán en control se vio desde el comienzo. Hubiese sido muy sencillo regresar y salirse de sus mecánicas un poco si sobrelanzas después del tipo de ausencia que tuvo, con tanta adrenalina".

Lo que sigue

Ahora, se trata de recuperar el tiempo perdido para Weathers, que tiene previsto realizar por lo menos tres aperturas más antes de que se baje el telón de la presente temporada regular.

"El Señor me puso en la Tierra para jugar béisbol, así que apenas me dijeron la noticia inicial de mi lesión y la severidad de la misma, tenía esta área en un círculo en el calendario", reveló el siniestro. "Quería regresar y lanzar para los Marlins. Me encanta ponerme un uniforme de Grandes Ligas. Siempre diré eso".