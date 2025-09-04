jueves 4  de  septiembre 2025
BÉISBOL

Luego de Marsee, ¿cuántos jugadores de los Marlins han ganado el Novato del Mes en MLB?

El jardinero Jakob Marsee se quedó con la distinción en agosto y se convirtió en el primer jugador de los Marlins de Miami en lograrlo desde abril-mayo de 2021

Jakob Marsee, de los Marlins de Miami, tras batear un jonrón de tres carreras durante la primera entrada contra los Guardianes de Cleveland en el Progressive Field, el 13 de agosto de 2025 en Cleveland, Ohio. 

Jason Miller / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los primeros pasos de Jakob Marsee en las Grandes Ligas continúan siendo en la dirección correcta. El prospecto de los Marlins de Miami, que se estrenó en el máximo escenario el pasado 1 de agosto, se consagró como el "Novato del Mes" en la Liga Nacional, una distinción que no es extraña del todo dentro de la organización, pero tampoco de las más frecuentes.

El patrullero se convirtió en el primer jugador de los peces en reclamar la distinción desde que lo hiciera el zurdo Trevor Rogers en abril-mayo de 2021 y el undécimo jugador de la franquicia en general, sumándose a Dontrelle Willis (junio de 2003), Miguel Cabrera (julio y septiembre de 2003), Josh Johnson (mayo y junio de 2006), Dan Uggla (junio de 2006), Aníbal Sánchez (septiembre de 2006), Chris Coghlan (agosto de 2009), Gaby Sánchez (junio de 2010), José Fernández (julio y agosto de 2013), Justin Bour (septiembre de 2015) y Rogers.

Marsee, de 24 años de edad, conectó para una línea ofensiva de .352/.430/.629, con 11 dobles, tres triples, cuatro jonrones, 25 carreras empujadas, 18 anotadas y nueve bases robadas en 30 juegos disputados. Lideró a los novatos calificados en promedio, remolcadas, slugging, OPS (1.059), hits, dobles, triples, extrabases (13), bases alcanzadas (66) y estafadas. Además, igualó en la segunda casilla en boletos y se ubicó tercero en OBP y anotadas.

Embed

Asimismo, el guardabosques se convirtió en el cuarto novato de los Marlins con por lo menos 25 fletadas en un mismo mes, según los registros de Elias Sports Bureau. Y fue el tercer jugador de Miami con menos de 25 años de edad y por lo menos 35 hits y 25 impulsadas en un mes, junto a Giancarlo Stanton (mayo de 2012) y Cabrera (tres veces).

Palabras de su dirigente

"Felicitaciones para Jakob. Sin duda muy merecido", señaló el mánager Clayton McCullough, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Se lo ganó. Fue un mes increíble. Un gran inicio de carrera en las mayores para él".

Por su parte, Marsee aseguró que nada de lo ocurrido hasta ahora estaba en sus planes, principalmente porque no suele fijarse objetivos específicos.

"En realidad nunca me fijo expectativas a mí mismo", admitió. "Pero llegar, tener éxito y todo lo demás, obviamente es muy satisfactorio y emocionante".

