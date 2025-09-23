martes 23  de  septiembre 2025
BÉISBOL

Marlins recuperan a dos piezas importantes para la última semana de la ronda regular

El lanzador Edward Cabrera y el jardinero Griffin Conine fueron reactivados de la lista de lesionados por parte de los Marlins de Miami el lunes por la tarde

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Los Marlins de Miami continúan su puja por registrar un cierre contundente de la ronda regular y este lunes por la tarde recibieron a dos refuerzos de lujo con miras a conseguirlo. El equipo del sur de la Florida reactivó de la lista de lesionados al lanzador Edward Cabrera y al jardinero Griffin Conine.

Los sacrificados para abrir espacio en el roster activo de los peces fueron el derecho Adam Mazur y el patrullero Joey Wiemer, quienes fueron enviados a las ligas menores. Como Conine estaba en la lista de marginados de 60 días, los Marlins también necesitaron conseguirle espacio para el guardabosques en la plantilla de 40 peloteros, por lo que reactivaron al jardinero Derek Hill de la lista de lesionados de 10 días y lo colocaron de inmediato en asignación.

Cabrera, quien estaba inactivo desde el pasado 31 de agosto con una lesión en su codo derecho, será el encargado de abrir el desafío de Miami ante los Filis de Filadelfia, flamantes campeones de la división Este de la Liga Nacional, este martes en el Citizens Bank Park.

Embed

En medio de una sólida contienda, Cabrera presentó rigidez en el codo durante su presentación del 30 de agosto ante los Mets de Nueva York y tuvo que abandonar luego de solo cuatro entradas. El dominicano se sometió a varias pruebas y recibió múltiples opiniones antes de retomar su programa de lanzamiento el 10 de agosto, realizando 50 pitcheos a lo largo de cuatro innings en un juego simulado el miércoles.

Rotación definida

El retorno de Cabrera a la rotación para los últimos seis juegos de la ronda regular dejó a Mazur sin un rol claro en el equipo, pues los dirigidos por Clayton McCullough cuentan con Sandy Alcántara, Janson Junk, y Eury Pérez, así como con el zurdo Ryan Weathers, para iniciar sus juegos de esta semana.

Por su parte, Conine, quien fue el jardinero derecho titular de los peces en la jornada inaugural de la temporada y marcó un OPS+ de 118 antes de su lesión, logró regresar a la actividad antes del cierre de la campaña contra todo pronóstico, tomando en cuenta que se había sometido a una operación en el hombro izquierdo que en un principio prometía ponerle punto final a su 2025.

