Marlins reciben de vuelta a un trío de peloteros para la recta final

El antesalista Connor Norby, de los Marlins de Miami, corre las bases después de conectar un jonrón, el 4 de julio de 2025.

La recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas se presenta como el momento idóneo para que los Marlins de Miami puedan recibir de vuelta a algunos de sus principales protagonistas luego de varios golpes contundentes por las lesiones. Esta semana, los peces abrieron nuevamente sus puertas para Dane Myers , Connor Norby y Graham Pauley .

El patrullero Myers y los infielders Norby y Pauley se reincorporaron a las filas de los residentes del sur de la Florida tras completar asignaciones de rehabilitación en las ligas menores después de pasantías por la lista de lesionados. Asimismo, el derecho Tyler Phillips regresó del listado de ausencia por paternidad.

Norby y Myers fueron insertados directamente en la alineación de los Marlins el martes y finalizaron de 4-1 en el cajón de bateo, mientras que Phillips lanzó dos entradas en blanco en relevo.

"Nor le pegó bien a la bola en el sencillo hacia la banda izquierda y luego también hacia el otro lado", recordó el mánager Clayton McCullough, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Un par de buenos turnos, manejó sus oportunidades. Dane hizo buenos swings, pero desafortunadamente los bateó hacia el tipo equivocado en los jardines en dos ocasiones. Fue muy alentador poder ver ese tipo de swings", añadió.

Ninguno del trío de jugadores que regresó y vio acción el martes parecía tener polvo acumulado.

Cosas del pasado

"Connor estaba jugando muy bien y luego, desafortunadamente, tuvo algunos problemas con el cuádriceps y se perdió algo de tiempo. Graham estaba jugando muy bien en ambos lados del juego antes de lastimarse", recordó McCullough. "Con cada uno de ellos tres, es bueno poder verlos regresar y tener algo de temporada todavía para continuar y esperemos que puedan terminar fuerte. Pueden finalizar una temporada de Grandes Ligas de forma saludable y puedan ir al receso entre campañas con eso atrás en preparación para 2026".

Fueron palabras de las que se hizo eco Norby.

"Siento que puedo contribuir", dijo el paleador. "La meta es, obviamente, ganar la mayor cantidad de juegos desde ahora. Esa siempre es la meta. Ayudar a los equipos a ganar. Finalizar duro, tomar la temporada muerta para poder colocar este año a mis espaldas. Ese es el objetivo".