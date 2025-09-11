Lanzador dominicano de los Marlins mantiene la esperanza de regresar este año

Edward Cabrera, de los Marlins de Miami, se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la Liga Nacional en los últimos meses.

Los Marlins de Miami recibieron buenas noticias con respecto a Edward Cabrera esta semana, pues el derecho, que ingresó en la lista de lesionados el pasado 1 de septiembre (retroactivo al 31 de agosto) con un percance en el codo, volvió a soltar el brazo el lunes, según informó el mánager Clayton McCullough .

El dominicano, que está lidiando con una lesión en su brazo de lanzar por segunda ocasión en lo que va de 2025, abandonó antes de lo previsto su apertura del pasado 11 de julio contra los Orioles de Baltimore y un examen de resonancia magnética posterior reveló la lesión. En esa oportunidad, Cabrera pudo evitar la lista de lastimados gracias a las festividades del Juego de Estrellas , lo que le permitió regresar en el quinto juego de la segunda mitad del torneo.

Las siguientes siete aperturas del quisqueyano transcurrieron sin novedades en cuanto a las lesiones, hasta que presentó tirones en el codo el pasado 30 de agosto en Nueva York, cuando permitió seis carreras (cinco limpias) en cuatro innings contra los Mets.

"Todavía hay inflamación en el codo. Fue por una segunda opinión", explicó McCullough. "Cabrera, como atleta, sintió como que todavía quería salir e intentar lanzar, así que vamos a ponerlo a soltar el brazo en algunos días y veremos cómo progresa en relación a su regreso al montículo, con la posibilidad de que pueda hacerlo otra vez este año".

Sin garantías

Sin embargo, McCullough dejó claro que no hay garantías de que los peces vayan a contar con el serpentinero nuevamente antes de que finalice el actual certamen.

"Mucho de eso va a depender de cómo se sienta cuando se acelere su proceso de lanzar otra vez", contó el mandamás.

Si bien Miami no tiene mucho que buscar en el plano colectivo en esta campaña, sería una gran inyección de esperanza para el equipo que Cabrera pudiera regresar este año y demostrar que estará listo desde temprano en 2026.

"Nuestra mayor esperanza es que Cabbie pueda sentirse normal y bien después de cada una de las sesiones de lanzamiento", sentenció el timonel de los Marlins.