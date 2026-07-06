Marlins lanzan campaña para ayudar a Venezuela durante la serie ante Seattle

Los Miami Marlins anunciaron una iniciativa solidaria para recaudar ayuda destinada a Venezuela durante la serie que disputarán frente a los Seattle Mariners, del 7 al 9 de julio en el loanDepot park.

La organización informó que ya realizó una donación inicial de 100.000 dólares e invitó a los aficionados a sumarse a la campaña con el objetivo de ampliar el impacto de la ayuda humanitaria.

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Como parte de la iniciativa, los asistentes podrán entregar alimentos no perecederos, productos para el hogar, artículos de higiene personal y suministros para mascotas en los puntos de recolección instalados en las entradas del estadio durante los tres encuentros.

Además, los Marlins ofrecerán boletos especiales por cinco dólares como agradecimiento a quienes realicen una donación. Por cada una de esas entradas vendidas, la franquicia aportará cinco dólares adicionales, incrementando así el monto destinado a la causa.

La campaña busca movilizar a la amplia comunidad venezolana del sur de Florida, una de las más numerosas de Estados Unidos, para apoyar a familias que atraviesan dificultades mediante la entrega de productos de primera necesidad.

Los interesados en conocer la lista completa de artículos requeridos o adquirir los boletos solidarios pueden consultar la información disponible en la página oficial de la campaña organizada por los Marlins.