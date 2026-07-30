jueves 30  de  julio 2026
Béisbol

Los Marlins cambian de rumbo y escucharán ofertas por cuatro de sus jóvenes figuras

Los Marlins cambiaron su estrategia antes del cierre de cambios y escucharán ofertas por Otto López, Xavier Edwards, Liam Hicks y Heriberto Hernández tras una racha de 12 derrotas consecutivas.

El dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo durante un encuentro contra los Filis de Filadelfia, el 19 de junio de 2025.

El dominicano Otto López, de los Marlins de Miami, conecta un sencillo durante un encuentro contra los Filis de Filadelfia, el 19 de junio de 2025.

JARED LENNON / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Marlins han modificado su estrategia de cara a la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas tras atravesar una preocupante racha de 12 derrotas consecutivas, lo que ha enfriado sus aspiraciones de competir por un puesto de comodín en la Liga Nacional.

Según informó The Athletic, la organización ahora está dispuesta a escuchar ofertas por los jugadores del cuadro Otto López y Xavier Edwards, además del receptor Liam Hicks y el bateador Heriberto Hernández.

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Sin embargo, el hecho de que Miami esté abierto a negociar no significa que vaya a desprenderse de ellos. Los cuatro peloteros tienen entre 26 y 27 años y permanecen bajo control contractual del club por al menos tres temporadas más, por lo que la gerencia solo aceptaría propuestas que representen un beneficio importante para el futuro de la franquicia.

El jugador que despierta mayor interés es Otto López, quien vive la mejor temporada de su carrera. El infielder lidera todas las Grandes Ligas con un promedio de .328 y acumula 4.4 victorias sobre reemplazo (fWAR), la quinta mejor marca de MLB.

Por su parte, Xavier Edwards también atraviesa un gran año ofensivo. El campocorto suma 115 imparables y registra un OPS+ de 120, consolidándose como una pieza clave en la alineación de Miami.

Detrás del plato, Liam Hicks ha sido una de las grandes revelaciones de la campaña. Su 199 wRC+ lo ubica como el quinto mejor receptor calificado de las Grandes Ligas en producción ofensiva.

Mientras tanto, Heriberto Hernández continúa mostrando su poder con el madero. El toletero presenta un porcentaje de slugging de .478, acompañado de 15 cuadrangulares en 78 encuentros, números que podrían atraer a equipos en busca de reforzar su ofensiva.

Los Marlins llegan a la jornada del miércoles con récord de 54 victorias y 54 derrotas, ubicándose a dos juegos del último boleto de comodín en la Liga Nacional. No obstante, la reciente seguidilla de derrotas ha llevado a la organización a adoptar una postura más flexible en el mercado de cambios.

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