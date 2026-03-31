Mauricio Pochettino rompe el silencio sobre Real Madrid y Tottenham

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, saluda a los fanáticos previo a un partido contra Costa Rica, el 22 de enero de 2025.

Mauricio Pochettino salió al paso de los rumores sobre su futuro y fue tajante al negar cualquier tipo de negociación con el Real Madrid o el Tottenham , dos clubes con los que ha sido vinculado de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el entrenador argentino sí dejó una puerta abierta sobre su continuidad al frente de la selección de Estados Unidos una vez finalice el Mundial 2026 .

En la previa del amistoso entre Estados Unidos y Portugal, que se disputará este martes en Atlanta, Pochettino fue consultado por las versiones que lo colocan nuevamente en la órbita de dos banquillos de peso en el fútbol europeo. Su respuesta fue clara.

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“En este momento, no”, afirmó el estratega argentino.

La declaración frena, al menos por ahora, las especulaciones que lo relacionaban con una posible vuelta a la élite de clubes, en especial en medio de las constantes dudas que suelen rodear a proyectos como el del Real Madrid o el Tottenham.

Pochettino niega contactos con Real Madrid y Tottenham

El nombre de Mauricio Pochettino había comenzado a circular con fuerza en las últimas semanas como una opción para varios gigantes del fútbol europeo. Su pasado en la Premier League, su experiencia en clubes como Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain, así como su perfil de reconstrucción deportiva, lo convertían en un candidato lógico para futuros movimientos de banquillo.

Sin embargo, el actual seleccionador de Estados Unidos quiso enfriar completamente esa posibilidad.

Con su respuesta, Pochettino dejó claro que, al menos por ahora, su foco está totalmente puesto en el proyecto de la selección estadounidense, con la que trabaja pensando en la gran cita de 2026, torneo que se celebrará en territorio norteamericano junto a México y Canadá.

Pochettino abre la puerta a seguir con Estados Unidos después del Mundial 2026

Más allá de negar contactos con otros clubes, el técnico argentino también dejó una frase que puede ser muy significativa para el futuro del equipo nacional estadounidense.

Aunque su actual vínculo contractual finaliza una vez termine la Copa del Mundo de 2026, Pochettino no descartó continuar en el cargo si ambas partes están satisfechas con el trabajo realizado.

“Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?”, señaló.

La declaración deja en evidencia que su continuidad no está cerrada, pero tampoco descartada. Todo dependerá del desarrollo del proceso, de los resultados y de la evaluación que haga la federación tras el Mundial.

Mauricio Pochettino se muestra comprometido con el proyecto de Estados Unidos

Desde su llegada en 2024, Pochettino asumió uno de los mayores retos de su carrera: reconstruir a una selección estadounidense golpeada tras su eliminación en la Copa América y convertirla en un equipo competitivo de cara a un Mundial que jugará en casa.

El propio entrenador reconoció que el desafío ha sido incluso más complejo de lo que esperaba al asumir el cargo, aunque también dejó claro que se siente motivado por la magnitud del proyecto.

“Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos”, expresó.

Ese mensaje también puede interpretarse como una señal de estabilidad en medio de los rumores. Más que pensar en una salida inmediata, Pochettino parece centrado en consolidar una idea de juego y construir un equipo competitivo para el torneo más importante del planeta.

El gran objetivo de Pochettino con Estados Unidos: llegar fuerte al Mundial 2026

La misión de Mauricio Pochettino desde que asumió el cargo ha sido clara: llevar a Estados Unidos a un nivel competitivo superior y aprovechar la condición de anfitrión en el Mundial de 2026 para dar un salto histórico.

La selección estadounidense cuenta con una generación talentosa y con futbolistas repartidos por algunas de las ligas más importantes de Europa, pero todavía arrastra dudas sobre su capacidad para competir de verdad contra las grandes potencias.

Por eso, la presencia de un entrenador con experiencia internacional y recorrido en la élite como Pochettino fue interpretada como una apuesta ambiciosa por parte de la federación.

A menos de un año del Mundial, el argentino parece decidido a continuar con esa hoja de ruta, mientras el ruido sobre su futuro en clubes importantes sigue apareciendo alrededor.

Pochettino enfría rumores, pero no cierra ninguna puerta

En definitiva, la comparecencia de Mauricio Pochettino dejó dos mensajes muy claros: no está negociando con Real Madrid ni con Tottenham, pero tampoco descarta seguir vinculado a la selección de Estados Unidos más allá de 2026.

En un contexto donde cada declaración puede marcar el rumbo de futuras decisiones, el técnico argentino eligió la cautela, aunque dejó ver que se siente cómodo en su actual rol y comprometido con el proyecto.

Por ahora, su prioridad parece estar lejos de los banquillos de clubes y completamente enfocada en el gran objetivo: hacer que Estados Unidos llegue al Mundial 2026 con una selección capaz de competir a la altura del escenario.