Mbappé defiende a Vinicius tras los abucheos en el Bernabéu

Sin embargo, el francés Kylian Mbappé agregó: "Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba; lo entiendo"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025.&nbsp;

Oscar DEL POZO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, defendió este lunes a su compañero Vinicius tras los abucheos que recibió el brasileño en el Santiago Bernabéu el sábado ante el Levante por la situación que vive el club luego de perder dos títulos en 72 horas.

"No es culpa de Vinicius. Es culpa de toda la plantilla", declaró Mbappé en rueda de prensa previa al choque de Champions ante su antiguo equipo, el Mónaco.

"El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo", agregó.

Antes, Mbappé manifestó que entiende el malestar de los aficionados. "Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba; lo entiendo porque no hacemos las cosas bien", dijo.

"Lo que no me gustó fue que si pitan debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiar esto en el campo", subrayó.

Ante la insistencia de los medios, el astro galo calificó a Vinicius de "grandísimo jugador" y "un tipo increíble".

"Tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo", aseguró.

Tampoco cree que el madridismo esté en contra del vestuario: "Está enfadado y estoy seguro de que volverá con nosotros".

Periodistas franceses

Mbappé también elogió a su antiguo entrenador, Xabi Alonso, quien fue cesado tras perder la Supercopa ante el FC Barcelona (3-2) hace ocho días en Arabia Saudita, tres días antes de que el equipo cayera eliminado de la Copa del Rey ante un segunda división, el Albacete.

"Decir que Xabi no ha triunfado no es verdad. Se fue antes de que terminaran los títulos. Xabi, para mí, será un grandísimo entrenador. Tuve una gran relación con él. Tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Ha sido una decisión del club y hay que respetarla", recalcó el jugador, que reveló que charló con el técnico cuando fue destituido.

Cuestionado por la información en Francia de que viajó a la Supercopa para salvar el puesto a Alonso, el atacante afirmó que había un plan para su vuelta.

"¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal, no sé, pero soy así", explicó.

"Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. Hicimos un plan para volver en la Supercopa y no pudo ser contra el Atleti", prosiguió.

"Me quedé muy triste. Y no estaba listo para jugar la final, pero el míster me pidió venir para apoyar. Yo intenté jugar lo máximo que pude. No fue bueno porque no ganamos", remachó.

Asimismo, salió en defensa del centrocampista inglés Jude Bellingham, también silbado, e insistió en que, si la grada protesta, debe hacerlo contra toda la plantilla.

El Mónaco, "una suerte" en su camino

"Nadie tiene dudas sobre la calidad de Bellingham. Tiene mucho potencial. Cuando está en forma es uno de los mejores del mundo. Es duro, para todos. Podemos aceptar que el público no esté contento. Pero deben pitar a todos, no es la falta de Jude o de uno en particular", abundó.

Al margen del momento que vive el equipo, Mbappé también habló de lo que significa el Mónaco, equipo en el que se dio a conocer.

"Pude cumplir muchos sueños. Aunque todavía tengo muchos por cumplir. Pero, como he dicho siempre, no sería posible estar aquí si no hubiera sido por el Mónaco. Pude aprender muchísimo, formarme", explicó.

"Habría tenido una trayectoria distinta, pero no habría llegado hasta aquí sin el Mónaco. Fue una suerte para mí", remachó.

FUENTE: AFP

