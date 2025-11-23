domingo 23  de  noviembre 2025
Real Madrid sufre en Elche para salvar un punto y el liderato

El punto permite al Real Madrid seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado

El centrocampista inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, celebra luego de anotar un gol en un partido de la Champions League, el 22 de octubre de 2025.

THOMAS COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ELCHE.- Por debajo en el marcador en dos ocasiones en casa del recién ascendido Elche, el Real Madrid pudo al final salvar un punto (2-2) este domingo con un tanto de Jude Bellingham en la recta final de su partido de la decimotercera jornada de LaLiga española.

El punto permite al equipo blanco seguir líder al sumar 32 unidades, una más que el FC Barcelona (31), que se había colocado en cabeza provisionalmente el sábado al golear 4-0 al Athletic de Bilbao en el duelo que sirvió para la reapertura parcial del reconstruido Camp Nou.

Una derrota en el estadio Martínez Valero hubiera desalojado al Real Madrid del primer puesto y hubiera convertido en firme el liderato del Barça, pero el empate permite a los merengues seguir delante de su eterno rival en la clasificación.

En cualquier caso, las sensaciones del cuadro blanco ante el undécimo clasificado no son buenas al encadenar un tercer partido consecutivo sin ganar, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Bellingham se convirtió en el héroe madridista de la velada al firmar el 2-2 definitivo en el minuto 87, a pase de Kylian Mbappé.

Antes de eso, el Elche se había adelantado por dos veces en el marcador con sendos tantos de dos jugadores formados en la cantera del Real Madrid, Aleix Febas (53') y el uruguayo Álvaro Rodríguez (84').

Entre medias había igualado provisionalmente el defensa internacional español Dean Huijsen (78'), asistido por Bellingham.

El tropiezo en Elche acentúa la presión sobre el entrenador Xabi Alonso, que decidió hacer rotaciones a tres días de que su equipo juegue contra el Olympiacos griego en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid sigue, además, evidenciando su dependencia en la inspiración de Mbappé, que por tercer encuentro seguido no pudo marcar.

Alivio para el Atlético

El empate del Real Madrid benefició también a su vecino Atlético (4º), que recorta a cuatro puntos su desventaja después de ganar 1-0 en el campo de su vecino Getafe (7º).

Durante gran parte del duelo los colchoneros fueron incapaces de encontrar grietas en el muro defensivo azulón, hasta que un remate del italiano Giacomo Raspadori fue desviado al interior de su propia portería por el defensa portugués Domingos Duarte (83'), que intentaba evitar que llegara Antoine Griezmann.

Ese autogol fue suficiente para que el Atlético firmara un quinto triunfo consecutivo en LaLiga, en la que es cuarto ahora con 28 puntos, a una unidad del Villarreal (3º) y a tres del Barcelona (2º).

FUENTE: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

